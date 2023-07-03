首度電氣化 Toyota Hilux 將於明年導入 48V 技術

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Toyota Australia 預告現行 Hilux 車系將於明年導入 48V 輕油電技術。目前 Hilux 車系所搭載的 2.8升四缸渦輪柴油引擎預計將導入 48V 輕度油電技術，預計能夠提升 10% 的燃油效率。其渦輪系統將與小型電動馬達/發電機和 48V 電池一起運作，同時搭配 6 速自排變速箱。
Toyota 官方尚未透露其動力數據的詳細規格，但表示能夠增強道路和越野性能，意旨整體的最大輸出和扭力數據略有增加。其他特點還包括了在車輛於靜止或者發動時，能夠降低車輛噪音、震動和柴油引擎運轉的粗糙度。但更重要的是，即便加入了輕油電技術，仍不會影響 Hilux 的越野能力和 3,500 公斤拖曳表現。
這套全新的輕油電柴油動力預計將成為高階 4×4 SR5 和 Rogue Double Cab 車型的標準配置，或者成為 4×4 SR Double Cab 的選配清單之一。而在澳洲市場推出後，預期這套動力系統還會將導入至亞洲和非洲等其他市場。同時應用在 Hilux 車系上推出後，同樣的動力系統也將導入 Fortuner 車系當中。
現行第 8 代 Toyota Hilux 首度於 2015 年首次亮相，目前處於產品末期，先後於 2017 年和 2020 年進行兩次改款。而下一代車型還尚未有確切消息，但有消息指出原廠預計在 2025 年推出大改款車型，與 Tacoma 共用相同底盤，帶來最新的技術與動力系統。
Toyota 先前也以現行 Hilux 為平台嘗試了不同的環保解決方案。其中一款是 2022 年 12 月在泰國首次推出的純電Hilux Revo BEV 概念車，另一款則是英國製造的 Hilux 原型車，配備了來自 Mirai 的 FCEV動力系統。而這些解決方案是否會應用在下一代車型還有待觀察。