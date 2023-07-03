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首度電氣化 Toyota Hilux 將於明年導入 48V 技術

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

面對各國政府日益嚴苛的油耗和排放標準，Toyota Australia 日前透露現行款Hilux 車系預計將從 2024 年上半年開始提供以現有柴油渦輪動力系統加入全新的輕度油電混合動力。

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Toyota Australia 預告現行 Hilux 車系將於明年導入 48V 輕油電技術。
目前 Hilux 車系所搭載的 2.8升四缸渦輪柴油引擎預計將導入 48V 輕度油電技術，預計能夠提升 10% 的燃油效率。其渦輪系統將與小型電動馬達/發電機和 48V 電池一起運作，同時搭配 6 速自排變速箱。

Toyota 官方尚未透露其動力數據的詳細規格，但表示能夠增強道路和越野性能，意旨整體的最大輸出和扭力數據略有增加。其他特點還包括了在車輛於靜止或者發動時，能夠降低車輛噪音、震動和柴油引擎運轉的粗糙度。但更重要的是，即便加入了輕油電技術，仍不會影響 Hilux 的越野能力和 3,500 公斤拖曳表現。

這套全新的輕油電柴油動力預計將成為高階 4×4 SR5 和 Rogue Double Cab 車型的標準配置，或者成為 4×4 SR Double Cab 的選配清單之一。而在澳洲市場推出後，預期這套動力系統還會將導入至亞洲和非洲等其他市場。同時應用在 Hilux 車系上推出後，同樣的動力系統也將導入 Fortuner  車系當中。

現行第 8 代 Toyota Hilux 首度於 2015 年首次亮相，目前處於產品末期，先後於 2017 年和 2020 年進行兩次改款。而下一代車型還尚未有確切消息，但有消息指出原廠預計在 2025 年推出大改款車型，與  Tacoma 共用相同底盤，帶來最新的技術與動力系統。

Toyota 先前也以現行 Hilux 為平台嘗試了不同的環保解決方案。其中一款是 2022 年 12 月在泰國首次推出的純電Hilux Revo BEV 概念車，另一款則是英國製造的 Hilux 原型車，配備了來自 Mirai 的 FCEV動力系統。而這些解決方案是否會應用在下一代車型還有待觀察。

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