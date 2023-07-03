鐵皮屋超狂裝滿「62支監視器」！正面看有國字 真實用途曝光
經常在住宅地區或者一些住家入口處，不少人都會花錢裝監視器，以防家裡發生事情時可以方便調閱，但你看過有一戶人家裝了這麼多監視器的嗎？近日就有網友分享經過一處地方，結果發現鐵皮屋上裝滿了高達62支監視器，而且都照相同一個地方，讓他感到非常好奇用途為何，貼文引來3萬多人按讚，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「那個方向一定是發生什麼了....」只見貼出的照片，一個黃色鐵皮屋外佈滿了許多監視器，而且幾乎都是照向同一個地方，網友仔細數過後發現，整個鐵皮上面一共佈滿了62支監視器，而且退後從正面看，還發現上頭監視器其實是排著「上亞」的國字，讓人好奇到底有何作用。
貼文一出，吸引超過3萬人朝聖按讚「應該是監視器業者，換機回收的鎖上去裝飾，因為都沒接線」、「幾乎都沒有接線欸，感覺只是裝飾吧」、「有點密集恐懼症！不過應該是裝飾吧」、「這好像在台中，我曾經開車路過」、「監視器裝飾品兼廣告」、「看起來就是個亞字！這公司名肯定有個亞！」
而事實上，這62支監視器的所在地就位於台中市后里區口庄路一處農地旁，然而這是在地開設「上亞通訊行」老闆詹德綱的創意發想，由於自己經常到府為民眾安裝監視器，後來民眾要報廢的監視器不知道怎麼處理，於是就在老家的鐵皮屋牆面上排成「上亞」兩個字，順便幫通訊行打廣告。
老闆表示，去年中才剛完成，當時候就有網友發上網也有2000多人按讚，沒有想到這次照片發出來有3萬多人關注，透露牆上的監視器也不是全部都沒作用，左右上角的2支監視器還是有在運轉。