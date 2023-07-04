主攻東協市場 Mitsubishi 全新自主開發休旅車將在 8/10 首次亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mitsubishi 全新的跨界休旅車確認將在 8/10 首次亮相。Mitsubishi 新款的跨界休旅車將承襲去年10 月發表的 XFC Concept 概念設計，從官方公布的最新預告圖當中，可以觀察出車頭保有品牌家族化的動態護盾設計，側邊則搭配以 L 形 LED 日行燈與垂直燈組結合的 T 字結構。
座艙部分 Mitsubishi 已透露新車將搭載全新的人機介面，加入在概念車上具備的大型液晶儀表版以及多媒體系統，同時車上也將配有Yamaha新開發的Dynamic Sound Yamaha Premium 音響系統，能夠根據車速自動調整音量，亦可在車輛應對崎嶇道路時主動變化低音和中高音設置。
動力表現上目前官方尚未透露，不過已確認新車將搭載多種駕駛模式，包含了泥地、濕地、礫石以及標準等設置。另外值得一提是還將配有主動扭力分配系統，可根據駕駛模式調整前輪之間扭力輸出。而源自 Lancer Evolution 時代的 AYC 技術也將應用在這款新車上，原廠已針對車輛的產品定位調整循跡控制和轉向系統，以強化車輛在面對各種不同環境道路上的行駛表現。
Mitsubishi 表示新車將主要針對東協市場販售，但不排除引進到其它市場，不過最終還是要看未來的銷售狀況而定。Mitsubishi 計劃未來幾年內將大幅更新旗下產品，除了主攻東協市場的全新跨界休旅車之外，新一代 Triton 也將在今年底前正式登場。而根據 Mitsubishi 今年 3 月揭露的產品規劃圖，在 2025 年還將推出以梯形結構打造的全新 SUV，以及三排 SUV 和全新的油電混合 SUV。