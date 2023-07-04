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Chevrolet Blazer EV 預計將成為 GM 集團首款大量生產的純電動車。首輛使出 GM 墨西哥工廠的 Chevrolet Blazer EV 採用 Riptide Blue 烤漆，該車系預計將從 2023 年夏季開始提供兩種車型：2LT 和 RS。後者是品牌第一款出廠的車型，標準配備 21 吋車輪和黑色氣壩。至於入門的 1LT 和最頂級的 SS 車型則將於 2024 年冬季和 2023 年秋季分別上市。未來還將提供警用追擊車 (PPV) 的車型。
Blazer EV 配備了 17.7 吋多媒體影音娛樂資訊整合系統和 11 吋數位儀錶板。Blazer EV 受惠於 Ultium 電動車平台，其輪距與軸距、以及前後懸的設計都與現行採用內燃引擎的 Blazer 車型有相當大的差異。官方公布的 SS 車型以明亮的金屬紅及黑色烤漆做搭配，搭配類可樂瓶的車身設計採用許多折角與肌肉線條，展現美式車款的氣派。車頭由非完全串聯的 LED 燈條霸佔，廠徽可隨燈具發亮，前方大面積的進氣口彰顯出了 Super Sport 版本的運動性格，車輪配上 22 吋 6 輻雙肋式雙色鋁框。
內裝部分 Blazer EV 配備了 17.7 吋多媒體影音娛樂資訊整合系統和 11 吋數位儀錶板，全車系並無搭載實體的啟動按鍵，而是透過車輛自動感應鑰匙，駕駛者踩下剎車踏板即可啟動車輛。在安全輔助方面配有 GM Super Cruise 高級駕駛輔助系統，以及主動緊急剎車系統、前方預防碰撞警示、行人保護緊急剎車、車道維持輔助、車道偏離警示等。
動力表現上，官方公布 Blazer EV SS 車型擁有 557 匹最大馬力與 879Nm 最大扭力輸出，可在 4 秒內完成 0-60mph 加速。電池系統支援無線電池管理系統 (wBMS)，可減少電池組 90% 的線路，製作成本也比傳統電池少 70%，原廠宣稱具備 600km 以上續航里程。
GM 首席執行長 Mary Barra 近期指出，GM 集團有望在明年中達成生產超過 40 萬輛純電動車的目標，預期 2025 年產能可提升至 100 萬輛。