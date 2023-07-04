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全球限量 100 輛的 Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition 於日本市場擁有 17 部的配額。Mercedes-Benz 原廠在今年 1 月初首度透露將在全球市場提供 Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition，配額總計有 100 輛，但當時並未具體說明新車在各個市場的配額。如今日本市場已確認將獲得 17 部的配額，每輛新車的價值約為 4,000 萬日圓起。
Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition 為紀念 2022 年 F1 賽季而特別推出，外觀選用源自 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance F1 賽車為靈感的塗裝。整車前半部採用銀色烤漆，後方則選用黑色塗裝，並加入三芒星的圖示點綴。而全車標準搭載 AMG 暗夜套件，分別於後視鏡外蓋、空氣分流器、排氣尾管、水箱格柵、燈組、剎車卡鉗等部位採用專屬 Petronas 綠色烤漆處理。
車內鋪陳部分，同樣延續標準版 AMG SL 63的設計，亦在車內加入Petronas 綠色的元素來與外觀相呼應。配備表現上，擁有 12.3 吋全數位儀錶板、傾斜角度可調式 11.9 吋直立 MBUX 多媒體系統、64 色氣氛燈、3D 抬頭顯示器及 Burmester 音響揚聲器等高級配備，而 AMG 車款專屬的 AMG TRACK PACE功能也沒有缺席。
動力表現上，Mercedes-AMG SL 63 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，可產生 430 kW (577hp) 和 800Nm 的扭力，使其能夠在 3.6 秒內從靜止狀態達到 100km/h，最高極速可達到 315km/h。
SL 可說是 Mercedes-Benz 旗下歷史悠久的車款之一，最早在 1952 年以 300 SL 型態 (W194) 登場，歷經 70 年以後，第七代 SL 仍以最新的家族設計語言向世人宣告其 70 年來純正的豪華敞篷跑車血統。