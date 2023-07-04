中共官員害怕醜聞曝光　7成罹患網路恐懼症

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他們因「擔心工作疏漏等不良現象被曝光，影響前途」而內心忐忑不安又七上八下，對此最提心吊膽的，就是負責輿情的宣傳幹部和主政一方的「一把手」。
報導說，如今邁入行動通訊時代，這樣的恐懼有增無減，從單位領導，到基層職員，怕輿情、怕關注，更怕爭議、怕問責，與其承擔聚光燈下的風險，驚心動魄，倒不如隱於沉默的保護色，平穩度日。
即因如此，東怕西怕的中共官員，面對網路輿情常常手足無措，導致亂象叢生。
報導舉例，有人避之不及。公共事件當前，有些官員或是信奉多一句不如少一句，或自覺腰桿不硬，怕被翻出事來，以至於芒刺在背、心虛膽怯，生出鴕鳥姿態。
有人反應遲緩。輿論爭議已發酵，相關方面還不知不覺，明明最好的辦法就是「見於未萌、治於未亂」，卻白白浪費危機處理的良機。
有人放水流舟。面對輿情如沸，幻想扛一扛、拖一拖就過去了，寄望時間沖淡熱點事件，不理會、不處理，不作表態和回應，任由小事拖大、大事拖炸。
有人糊里糊塗。已處於眾所矚目焦點，卻公布前後不一的數據，甚至各方說法相互衝突矛盾，以致解疑釋惑的回應陷入羅生門。
有人話語刻板。麥克風前，神情緊張、姿態僵硬，只顧自說自話，官話套話連篇，完全不互動、不溝通，只顧把準備好的稿子唸完，對公眾關切聽而不聞。
有人存心掩飾。明知自己有履責不力或處理失當之處，卻不想著知錯改錯、求得諒解，還刻意遮掩、隱瞞實情，甚至「故意放出虛假信息，混淆視聽」。
有人避重就輕。選擇性回應輿論關切，對於公眾真正關心的問題避而不談，或一筆帶過，僅就細枝末節或無關緊要的事情說些冠冕堂皇場面話。
至於近期喧騰一時的「指鼠為鴨」食安事件，可說是綜合上述中共官員因應網路輿情亂象的典型。
全案起因於江西工業職業技術學院的學生餐廳供餐裡夾雜「老鼠頭」，但校方及市場監督管理局稱是「鴨脖」。
經不住輿論壓力，江西省被迫派教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局聯手展開調查，最終判定確是「老鼠類齧齒動物的頭部」，重創中共當局的公信力。
於是一段老鼠被貓屈打成招自稱是鴨脖的影音廣傳推特等社群網站，中國網友更抨擊，這起事件凸顯當局只重維穩，「說明中共從上至下，對社會穩定非常缺乏信心」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120704