國家安全科技領先更重要　張忠謀：這還能算全球化嗎

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張忠謀認為，理論上的全球化從未完全做到，直至2010年代，做到的是有史以來最高度全球化。
他指出，全球化概略可分為三個階段，第1階段是自1492年到1800年，由哥倫布發現新大陸展開；第2階段是自1800年到2000年，工業革命影響開始加劇；第3階段則是2000年以後。
張忠謀說，第1及第2階段的全球化是由歐美國家主動，第3階段的全球化是由非西方國家、非白種人主動。其中，促使全球化的原因只有柏林圍牆倒塌是與地緣政治有關，其餘都與技術有關，如數位化等。
張忠謀表示，全世界成功坐下來談貿易，促使世界貿易組織（WTO）成立，中國與台灣陸續加入WTO，也是全球化重要的地緣政治事件。
張忠謀指出，全球化帶來的好處是讓幾十億人民脫離貧窮，幾乎所有國家的生活水準都有大進步；全球化帶來的壞處則是收入及財富集中加劇，人與人之間、國與國之間不平等感覺加劇，修昔底德（Thucydides）陷阱開始出現。
張忠謀進一步說明，修昔底德（Thucydides）陷阱是指既有強權跟崛起強權的戰爭，根據研究，最近500年歷史中共有20個類似個案，當中有2/3發生戰爭，只有1/3沒有戰爭。
他表示，美國受惠全球化，中國也從中受惠，如今既有強權美國關注到崛起的強權中國，有意展開壓制。
張忠謀指出，中國大幅補助科技產業，並表示2025年將達到晶片自給自足；同時，美國也增加中國貨品進口關稅，禁止若干高科技器械、晶片、設計工具出口予中國，並補助半導體公司在美國設廠，他認為這些都減低全球化。
張忠謀說，全球化的基礎是各持經濟比較優勢的分工合作，現在則是國家安全、科技領先（與國家安全有關）、以及經濟領先的重要性，已在全球化之上。他認為，美國與中國的關係，已定調為競爭與合作，至少目前，競爭成分高於合作。
張忠謀表示，全球化的新定義是在不傷害國家安全，不傷害本國（現在或未來）科技經濟領先條件下，允許企業在國外牟利，也允許外國產品及服務進口。他提出疑問，「這還能算全球化嗎？」（編輯：林淑媛）1120704