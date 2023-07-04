主攻東協市場 Mitsubishi 全新自主開發休旅車將在 8/10 首次亮相

科技配備上身 越野更輕鬆　全新大改款 Ford Ranger WIldtrak 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

臺灣皮卡市場近年來隨著戶外生活風氣的成形，規模日漸穩定，屬於早期投入國內的 Ford Ranger 車系，自 2010 年上市以來，累積許多消費者的支持，自 2014 年起已經連續五年蟬聯運動休旅皮卡銷售冠軍。福特六和於今年 6/13 正式發表全新世代 Ford Ranger，分別為五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 156.8 萬元起)，另外更導入 Raptor 高性能車型 (今年限額 100 台，原廠表示已售罄)，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。

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Ford Ranger WIldtrak
Ford Ranger WIldtrak
本次試駕車款為全新 Ford Ranger Wildtrak，建議售價為新臺幣 156.8 萬元起。
新在哪裡？
外觀：
●C 字型日行燈、LED 方型頭燈組、C 字型尾燈組。
●黑色亮面烤漆蜂巢式進氣格柵。
●一體式尾門側踏板。
●Power to Box 車斗電力系統（附設 120V 及 12V 插座各一組）。
●專屬鋁合金固定桿、曜石黑防滾籠、可調式車斗滑軌。
內裝：
●12 吋全彩 LCD 觸控螢幕（SYNC® 4A 娛樂通訊整合系統結合導航圖資）。
●8 吋全彩液晶儀表板（6 種動態行車模式）。
●E-Shifter 電子式排檔系統。
●EPB 按鍵式電子手煞車＆AUTO-HOLD。
●無線 Apple CarPlay® 與 Android Auto™。
●Zone Lighting 區域照明系統（將頭燈、車尾牌照燈及車斗燈、左 / 右後照鏡照地燈，劃分為 4 個區域，透過中央觸控螢幕，能隨時啟閉單一區域或全車的燈光，輔助夜間行動）。
底盤：
●30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角。
●輪距寬度較上一代車型增加 60mm。
●前輪更往前移動 50mm 同時使前懸縮短，進一步提升了車輛越野能力及車輛穩定性。
動力：
●2.0L 直列四缸柴油『雙渦輪』引擎 205ps/3,750rpm 51kgm/1,750-2,000rpm。
●SelectShift™ 十速手自排變速箱。
●電子式旋鈕加力箱，提供高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H) 及低速四驅 (4L)，新增智慧四驅 (4A)。
●電子式後軸差速器鎖定。

Ford Ranger WIldtrak
Ford Ranger WIldtrak
大改款 Ford Ranger 尺碼來到 5,359x 1,850x1,815mm，軸距也來到了 3,220mm。外觀上，擁有致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在 Wildtrak 車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠、Zone Lighting 區域照明系統、18 吋專屬式樣輪圈等設計。

Ford Ranger WIldtrak
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Wildtrak 車型透過全新 LED 頭燈組、C 字型日行燈以及引擎下護板等設計，進一步強化視覺氣勢。
Ford Ranger WIldtrak
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新世代 Ford Ranger Wildtrak 車身尺碼來到 5,370x1,918x1,892mm，軸距為 3,270mm。
Ford Ranger WIldtrak
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配備專屬車頂架，兼顧視覺美感及實用性。
Ford Ranger WIldtrak
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車側採曜石黑後視鏡（含照地燈）。
Ford Ranger WIldtrak
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配備 Keyless 車門啟閉系統。
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在葉子鈑上貼有 BI-TURBO 字樣飾板，車門下方還有 WILDTRAK 銘牌，象徵其身分。
Ford Ranger WIldtrak
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配備金屬嵌邊大型車側踏板，上下車更加便利。
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足踏 18 吋 Wildtrak 專屬式樣輪圈，相當具有視覺張力。
Ford Ranger WIldtrak
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承繼過往出色的貨斗載物優勢，並且創造超大多元空間收納機能。
Ford Ranger WIldtrak
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開放式置物平台長寬高分別為 1,547x1,584x529mm，離地高度為 827mm。
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採用高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計。
Ford Ranger WIldtrak
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Power to Box 車斗電力系統附設 120V 及 12V 插座各一組，在必要時刻，提供外接電源不斷電。
角落設有踏板方便上下貨物。
Ford Ranger WIldtrak
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內裝方面，跳脫原先皮卡被視為商用車的設計框架，做出更具科技氣息的數位化科技座艙。具有客製化功能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，營造了清晰簡潔的視覺介面。中控台則是配上了 12吋全彩LCD觸控螢幕，整合 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統，操作上更為直覺。同時亦配備三幅式多功能皮質方向盤、無線充電板、皮質加熱座椅含駕駛座電動 8 向調整、電子式旋鈕加力箱、E-Shifter電子式排檔系統 (Wildtrak車型專屬)、EPB電子手煞車含 Auto Hold 等。

Ford Ranger WIldtrak
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數位化科技座艙為使用者帶來便捷且人性化的使用情境。
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配有握感紮實的三幅式多功能皮質方向盤，左方操控行車輔助、音量大小等，右方則可進行曲目、電話、介面切換等。
採用客製化機能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，結合 6 種動態行車模式切換系統，帶來清晰簡潔的駕駛視覺介面。
Ford Ranger WIldtrak
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門板鋪陳進行重新設計。
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閱讀燈後方位置具有電控系統按鍵 (Auxiliary Switches)，使車主可以輕鬆連接各種電器設備。
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控台採用全新開發的 12 吋全彩 LCD 觸控螢幕，其搭載的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統在整體操作上更為直覺，並提供觸控、旋鈕控制、對話式聲控等不同操作方式，內建無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、原廠衛星導航以及車主手冊等多項便利機能。
Ford Ranger WIldtrak
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全新設計的中央鞍部同步整合無線充電板以及 USB 充電口。
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E-Shifter 電子式排檔系統為 Wildtrak 車型專屬，換檔可通過左方按鍵進行切換。
Ford Ranger WIldtrak
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電子式旋鈕加力箱除了提供高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H) 及低速四驅 (4L) ，更新增智慧四驅 (4A)。
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隱藏式置杯架、副駕駛前方隱藏式上掀儲物空間等多處收納巧思，展現多元應用機能的車室空間。
Ford Ranger WIldtrak
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Wildtrak 車型配置雙前座皮質加熱座椅含駕駛座電動 8 向調整，提供與傳統商用車截然不同的舒適乘坐品質。
Ford Ranger WIldtrak
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後座空間雖然椅背角度較垂直，但依然可以提供適當的乘坐空間。
Ford Ranger WIldtrak
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後排享有消費者十分重視的空調出風口，下方還有 120V 的電源。
安全科技方面，Ford Ranger XLT、Wildtrak 車型均升級配置九顆 SRS 安全輔助氣囊（新增副駕駛膝部氣囊、前座中央氣囊），並提供 PIB 二次碰撞預煞輔助系統以及 360 度環景影像行車輔助系統（Wildtrak車型）。此外s，全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，包含：PCA 前方碰撞預警系統、ESA 閃避轉向輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、iACC 智慧型定速巡航調節系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統、RED 道路邊緣偵測系統等豐富功能，並全新配置倒車煞車輔助系統以及 FAPA 主動式停車輔助系統 2.0 （Wildtrak）兩大實用功能。

Ford Ranger WIldtrak
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全面標配符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2 駕駛輔助科技定義的 Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統。
Ford Ranger WIldtrak
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Wildtrak 車型標配 360 度環景影像行車輔助系統和 FAPA 主動式停車輔助系統 2.0。縱使其龐大尺碼，也讓駕駛人能放心穿梭在市區道路。
動力方面，大改款 Ford Ranger Wildtrak 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力，升級配置的 Advanced 4WD（智慧四驅4A）及電子式後軸差速器鎖定等科技，使其可因應道路狀況提供最佳化的四輪循跡性，並在沙地或濕滑等惡劣路況帶來優異的脫困能力，同時更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。底盤方面，輪距寬度較上一代車型增加 60mm，前輪往前移動 50mm 使前懸縮短，進一步提升車輛越野能力及車輛穩定性，並連帶增加整體置物平台的寬度。其具備 30˚ 進入角／21˚ 穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的越野能力。

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Ford Ranger WIldtrak
搭載 2.0 L直列四缸柴油雙渦輪引擎（205ps／51kg-m）及 SelectshiftTM 十速手自排變速箱。
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Ford Ranger WIldtrak
具備 30˚ 進入角／21 ˚穿越角／25.6˚ 離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異越野能力。
開著大改款 Ford Ranger Wildtrak上路，可感受其擺脫皮卡車慣有的彈跳行路感，方向盤的轉動精度更為細膩，駕馭上與一般的市售休旅車幾乎無太大差異。2.0 柴油引擎可於低速提供強大扭力與出色的油門反應，對於這輛龐然大物來說，提速並不是件難事；10 速手自排變速箱也具備良好的匹配性，無明顯的換檔頓挫。懸吊機構幾乎沒有傳統皮卡的彈跳現象，方向盤調校也頗為細膩，除了高車身與長行程懸吊系統帶來的側傾之外，開起來不會比一般 SUV 遜色。

Ford Ranger WIldtrak
Ford Ranger WIldtrak
隨著戶外活動風氣漸興，市場上用車的需求亦越趨多元，以 Ranger 的條件來看能夠輕鬆於條件差的地面上行駛，在一般道路上也可以享受到與 SUV 近似的駕馭感，精緻的外型遊走在都會間也不顯突兀，更能彰顯出車主自身外放豪邁的個性。

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