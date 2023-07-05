除了純電車，Hybrid、Mild Hybrid、Plug-in Hybrid到底差在哪?

你是不是以為是… 請看仔細這是Skoda職業學校學生設計載活人的露營車Roadiaq

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Skoda職業學校於2014年起每年學生都會推出設計作品，在此之前我們已看過Afriq、Slavia、Mountiaq等作品，而今年則推出第9號作品－Roadiaq，看到Roadiaq你是不是以為是靈車，別害怕這款是載活人且車內相當舒適的露營車。

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2014年開始Skoda職業學校學生每年都會推出設計成果，在此之前我們已看過Afriq、Slavia、Mountiaq等概念車，而今年適逢學校成立10周年，而學生們也帶來他們的第9號作品Roadiaq。

Roadiaq是Skoda職業學校生第9號作品，Roadiaq以是以Enyaq為基礎，並將車頂增高至2,050mm、軸距增至2,770mm。
Roadiaq是Skoda職業學校生第9號作品，Roadiaq以是以Enyaq為基礎，並將車頂增高至2,050mm、軸距增至2,770mm。
和你們一樣第一眼會將Roadiaq當作是靈車，雖然同樣載人但Roadiaq可是車內相當舒適的露營車。Roadiaq是以Enyaq為基礎進行改造，首先在外觀上可看到重新改造的車頂增高至2,050mm，軸距也增至2,770mm，如此一來替車內創造出開闊不壓迫的空間，為符合露營車身分車內也配置床鋪、櫥櫃、27吋螢幕、太陽能供電器設備充電等設備。而車內座椅、儀表、門板等也採用可回收材質鋪陳。動力部分Roadiaq採用Enyaq 80X車型，因而有著261hp/43.3kgm的輸出及495公里續航里程。

車內配置床鋪、櫥櫃、27吋螢幕。
車內配置床鋪、櫥櫃、27吋螢幕。
搭配車邊/車尾帳就能輕鬆烹煮食物與休息。
搭配車邊/車尾帳就能輕鬆烹煮食物與休息。

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