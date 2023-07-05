導入最新設計語彙 二度小改款 Kia Picanto 正式亮相

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Kia 發表二度小改款 Picanto GT-Line，整體外形更朝向品牌最新形象靠攏。在外觀部分，可以觀察出 2024 Kia Picanto GT-Line 在車頭與車尾均導入品牌最新的家族化風格，採用包含 Sportage、Sorento、EV6 和 EV9 等車款相同的 Opposites United 家族設計語彙。其中車頭造型看起來更加方正，整體更加的平坦，引擎蓋似乎比舊款再提高。全新的 LED 頭燈改採用垂直式排列，同時保桿中央的氣壩更結合了蜂巢網格及進氣孔造型，整體運動風格更加濃厚。
來到車尾，則可以看到尾燈及保桿均同樣經過重新設計，尾門中央加入了全新的貫穿式燈條，而後保險桿下方也加入更加搶眼的空氣分流器設計。
在內裝方面，整體布局與現行款差異不大，最顯眼之處在於儀表板換上全數位化液晶螢幕，以及 8 吋多媒體觸控螢幕，其餘配置則與現行款差異不大。
動力部分預計取消渦輪動力，僅保留 1.0 升和 1.2 升自然進氣三缸汽油引擎，同時搭配 AMT 變速系統。
國內市場部分，現行 Kia Picanto 首度於 2018 年引進，向來以獨特的個性化外觀、進口身分和豐富配備受到國內消費者青睞。而近期總代理台灣森那美起亞更導入了 Picanto Latte Edition 車型，提供「Milky Beige 牛奶白」和「Aurora Black 極光黑」兩種全新車色，同時於車內加入電熱方向盤、駕駛座通風座椅、雙前座加熱座椅以及駕駛座遮陽板 LED 化妝燈等在同級車中相對少見的配備。