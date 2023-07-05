即將結束 17 年歷史 Mazda CX-9 預計 2023 年底停產

我是廣告 請繼續往下閱讀
2006 年問世的 Mazda CX-9 預計在 2023 年底走入歷史。Mazda CX-9 最早於 2006 年問世，並在 2015 年推出第二代大改款車型迄今，換上品牌最引人注目的 Koda 魂動設計及 2.5 升渦輪增壓四缸引擎，成為品牌尺碼及動力最強大的車款之一。
然而 CX-9 未來的產品地位將由 CX-90 傳承下去，後者採用 Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture 後驅平台打造，外型輪廓在講求空間的基礎之下又多了一分動感。車頭保有 Kodo-Soul 家族化設計風格，但水箱罩面積再進一步放大提升氣勢，內部則選用直瀑式鍍鉻飾條點綴，外緣同樣與頭燈內部的 LED 導光條融為一體。而 CX-90 也採用 Mazda 新推的 Artisan Red 塗裝，並有 21 吋胎圈可以選擇。
全新 Mazda CX-90 將延續 CX-9 車系的產品定位。車內一樣保有日式簡約的豪華風格，座椅採用三排布局，提供7 人或者 8 人的設定。中控台配有全數位化儀表板以及 12.3 吋中央多媒體螢幕，同時完整保留實體功能按鍵，雖然科技感不及電容觸控的方式，但卻利於行車時的操作。安全配備上自然標準配備 i-Activsense 駕駛輔助套件，提供主動巡航控制、主動緊急剎車和盲點偵測等系統。
動力上提供兩種組合，其中一款是 3.3 升 e-Skyactiv Turbo 直列六缸引擎，最大馬力可以發揮 340 匹和 500 牛頓米的峰值扭力 ，原廠表示該引擎將是未來市售車型最強大的引擎，並能帶來另駕駛激賞的駕駛體驗和排氣聲浪，同時還將結合輕度混合動力技術，來提高燃油效率。而另一款則是搭載 2.5 升四缸引擎的 PHEV e-Skyactiv插電式混合動力系統，搭配一顆電動馬達及 17.8 kWh 電池模組，最大綜效馬力為 323 匹，而全車系均標準搭載 AWD 系統及 8 速手自排變速箱，另外也標配車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control) 帶來更穩定均衡的車輛動態。
Mazda CX-9 在國內市場方面仍是品牌在臺灣市場的休旅旗艦，在去年 (2022) 繳出 599 輛 (+17%) 的成績，在同級產品中仍然具有十足的競爭力。同時 CX-90 也預期將導入，相當值得令人期待。