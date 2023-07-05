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把「500」放大了 ! Fiat 600 車系正式登場

7Car 小七車觀點

義大利車廠 Fiat 正式公開旗下全新的跨界休旅車 Fiat 600 車系，其採用 Stellantis 開發的 e-CMP2 模組化平台打造，與 Jeep Avenger、Alfa Romeo Tonale 等車款大量共用零件，並且將提供純電、插電式油電等動力選項，在義大利市場的起價為 35,950 歐元。

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Fiat 正式公開旗下全新的跨界休旅車 Fiat 600。
全新的 Fiat 600 車系首發車型為 600e，該車型搭載容量為 54 kWh 電池模組，經過 WLTP 循環規範續航里程達到 400 公里。充電表現上支援 100kW 快充，原廠表示其可以在不到 30 分鐘的時間內將電量充至 80%，而隨車附贈的 11kW 充電器則可在不到 6 小時內將電池充滿。而 Fiat 也指出稍晚還將推出插電式混合動力車型，可輸出 154 匹最大馬力，能夠在 9 秒內達到每小時 100 公里的速度。

Fiat 600e 隨車附贈的 11kW 充電器可在不到 6 小時內將電池充滿。
Fiat 600 車系將提供 Base、RED 及 La Prima 三款車型等級，RED 車型採用獨特的紅色塗裝，其靈感來自於以抵抗艾滋病為使命的組織，同時也有黑色或白色車色可選擇，但內裝部份僅有紅色的選項，並且配備了以回收環保織布製成的座椅。

頂級的 La Prima 車型僅有四種外觀顏色供選擇，其靈感均來自義大利的太陽橙色、義大利海綠色、義大利陸地沙色和義大利天藍色。車內的顏色選項則更為豐富，同時首次配備了“色彩療法”LED 環艙照明功能，車主可以從 8 種為主題的顏色中進行選擇，並且可以搭配不同顏色發散出不同的氣氛，總計可達到 64 種。此外，La Prima 車型還標準搭載電動調整座椅，加熱和按摩功能。

配備上則提供了 USB 和 USB-C 插孔，以及無線充電板，同時中控台的 10.25 吋多媒體觸控螢幕可支援 Apple CarPlay 和Android Auto，內建的 Tom Tom 導航系統能提供停車和充電等訊息，同時車主可以透過手機應用程式，遠端遙控空調、喇叭、門鎖等功能。安全表現部分，則配備了盲點偵測和主動式緊急剎車等功能，當然原廠也提供 360 度感應套件，可追加駕駛疲勞偵測和主動式巡航控制功能。

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