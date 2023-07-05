▲ 2023 年溫布頓錦標賽，Rolex 再任網球殿堂指定時計

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溫布頓錦標賽亦記錄了勞力士代言人比約.柏格(Björn Borg)的輝煌戰績，他曾 於 1976 至 1980 年獲得溫布頓五連冠。比約.柏格真摯表達了自己對溫布頓的鍾 愛:「征戰溫布頓一直是我的夢想。1972年，我曾在二號球場(Court Two)參加 溫布頓青少年組決賽並獲得冠軍，之後我前往中央球場觀看了男子組決賽。這段經歷著實不可思議，我當時暗下決心:『總有一天，我將會登上中央球場。』多年後我的夢想成真，踏上中央球場參加比賽，那是我網球運動員生涯中最為美好的重要時刻。問鼎溫布頓，是所有網球運動員的心之所向。」
還有幾位勞力士代言人同樣在這項賽事中表現出色，包括羅德.拉佛(Rod Laver)，他曾於 1961 年、1962 年、1968 年及 1969 年四次拔得頭籌;以及美國 球員克里斯.艾芙特(Chris Evert)，她曾在1974年、1976年及1981年三度捧起維納斯「玫瑰露水盤」(Venus Rosewater Dish)。這些球員共同書寫了溫布頓的傳奇故事，激勵年輕世代追隨他們的腳步不懈前行。在眾多後繼者中，卡洛斯.艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)將於今年再戰溫布頓，在2022年的第四輪賽事中他以微弱差距惜敗於勞力士代言人詹尼克.辛納(Jannik Sinner)。泰勒.佛里茲(Taylor Fritz)同樣期望延續去年賽事中的矚目表現，他曾在去年成功打入八強。
女子組方面，伊加.斯威雅蒂(Iga Świątek)期待在已擁有四座大滿貫單打冠軍的成績單上再添一筆，將傾盡全力為自己在中央球場的首冠而戰。此前她已在紅土球場及硬地球場展現出了過人實力。勞力士代言人科里.高芙(Coco Gauff)再臨溫布頓草地球場，2019 年時年僅 15 歲的她成為通過資格賽晉級溫布頓正賽最年 輕的選手;現今世界排名第四的選手卡羅琳.賈西亞(Caroline Garcia)亦將為溫布頓竭力發揮出最佳水準。
溫布頓錦標賽的規則雖然與時俱進，但始終秉承深厚傳統，突顯了主辦方沿襲至高禮節標準的願景。球員們十分尊重賽事的規則與傳承，均希望能在綠茵場上發揮出精湛球技，全力以赴贏得對手和觀眾的尊敬。溫布頓錦標賽擁有高品質的 球場與悠久的傳統積澱，見證與紀錄了全英草地網球和槌球俱樂部(All England Lawn Tennis & Croquet Club)頂尖球手的傳奇故事，可謂是名副其實的網球殿堂。
溫布頓錦標賽歷屆勞力士代言人冠軍得主羅德.拉佛(Rod Laver，1961、1962、1968、1969) 克里斯.艾芙特(Chris Evert，1974、1976、1981)比約.柏格(Björn Borg，1976、1977、1978、1979、1980) 斯特凡.艾柏格(Stefan Edberg，1988、1990)羅傑.費德勒(Roger Federer，2003、2004、2005、2006、2007、2009、 2012、2017)加比涅.穆古如莎(Garbiñe Muguruza，2017) 安赫利奎.柯貝(Angelique Kerber，2018)