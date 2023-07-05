實踐脫碳目標　印尼國營化肥公司購入 DFSK Gelora E 電動商用車

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Gelora E 分為 2 人座貨車與 7 人座商旅車兩種選擇，其中 2 人座貨車具備 4.8 立方公尺的載貨容積，貨艙長寬高分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，至於 7 人座商旅車採用 2+2+3 的座椅配置。內裝採用黑色座艙搭配灰色頂蓬，部分區域採用烤漆鈑件直接外露式樣，配備側滑門、旋鈕式排檔 1DIN 音響或觸控螢幕、空調系統及電動窗等。印尼 DFSK 提供 3 年或 12 萬公里原廠保固。
動力配置方面，Gelora E 採用永磁同步電動馬達，最大輸出功率 60kW，峰值扭力 200Nm，搭配 42kWh 容量的鋰電池模組，每公里平均消耗 0.145kWh 電力，支援 AC 與 DC 兩種充電模式，約需 80 分鐘即可自 20% 充電至 80% 電量，最大續航里程約為 300 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。