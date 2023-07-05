Civic 終於要回來了！經典不敗的操控體驗　東風本田思域 Hatchback 2.0L e-HEV 極控版 海外試駕

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本次試駕的是東風本田思域 Hatchback 2.0L e-HEV 極控版，當地建議售價人民幣 17.99 萬元 (約合新臺幣 77.36 萬元) 起。經過幾個月的等待後，台灣本田於 2023 年 5 月 9 日宣布第 11 代 Honda Civic e:HEV 繼首波配額預賞會後二周內已全數售罄，在積極與母廠協調後，成功爭取追加配額 500 台限量預售。隨後於近期更表示首批車輛已經到港並預計 7/12 正式上市。本站抓準 Honda Civic e:HEV 時機，在 Honda Civic e:HEV 上市前夕前往中國大陸深圳針對當地國產化的東風本田思域 Hatchback e:HEV 進行試駕，讓讀者們可以一睹為快！
外觀方面，第十一代東風本田思域 Hatchback e:HEV 與房車版本擁有相同的車身前半段造型，車頭線條低扁，水箱罩採用蜂巢狀格柵，車側以類 Coupe 風格呈現，尾燈造型也與房車相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連，上方內建了小鴨尾設計，保險桿兩側下方採雙邊雙出排氣系統。另外標配 AHB 遠近光智能切換系統、電動天窗、18 吋鋁合金運動輪框 (極控版) 等。尺碼部分，車身長寬高為 4548x1802x1420 (mm)，軸距則為 2,735mm。
引擎蓋上具有充滿競技感的摺線。
頭燈標配 AHB 遠近光智能切換系統。
蜂窩狀中網設計搭配下方大面積進氣口。
各處皆可看到彰顯運動氣息的細節。
車身長寬高為 4548x1802x1420 (mm)，軸距則為 2,735mm。
運動氛圍銀色外後視鏡。
經典的快背造型。
極控版享有 18 吋鋁合金運動輪框。
車尾配置十分巨大的擾流尾翼。
尾燈造型與房車相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連。內裝方面，第十一代東風本田思域 Hatchback e:HEV 與 Sedan 同樣承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整，得益於車頭位置降低使得前方視野相當開闊。全車系標配 10.2 吋彩色 TFT 多功能液晶儀表、9 吋多媒體觸控螢幕 (Honda CONNECT 3.0 智導互聯)、3 幅多功能方向盤 (四向調節、附換擋撥片)、SBW 按鍵式電傳換擋、雙區恆溫空調，而本次試駕的極控版車型更升級搭載運動踏板、手機無線充電功能、後排空調出風口、氛圍燈、皮織混搭座椅等。
前排座椅在操駕時可提供優異的支撐性及包覆性。
內庄承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整
3 幅多功能方向盤後方具有換檔撥片，手感舒適且轉向自在。
標配 10.2 吋彩色 TFT 多功能液晶儀表。
雙區恆溫空調系統。
中央配置 9 吋多媒體觸控螢幕 (Honda CONNECT 3.0 智導互聯)。
極控版車型標配有手機無線充電盤。
SBW 按鍵式電傳換擋系統亦將導入國內販售車型上。
即便是斜背外型設計，後排頭部空間依然表現不錯。在中船上也設有冷氣出風口。
受惠於掀背設計，行李廂容積進一步提升，後座椅背可支援 6/4 分離傾倒。安全方面，雙車型皆標準配備 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統，包含 ACC主動巡航控制系統 (附 LSF 低速跟隨功能)、FCW 預碰撞警示系統、CMBS 碰撞緩解制動系統、LKAS 車道保持輔助系統、RDM 車道偏移抑制系統、LDW 車道偏移預警系統、TSR 交通標識智能識別系統、TJA 交通擁堵輔助系統、BSI 盲區監測系統、CTM 後視動態提醒系統等。
配備 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統。動力方面，第十一代東風本田思域 Hatchback e:HEV 搭載 2.0 升直列四缸直噴自然進氣引擎（Atkinson 循環）搭配 E-CVT 變速系統、雙馬達及鋰電池組（容量 1.05 kWh），引擎最高熱效率來到 41%，系統最高綜效輸出可達 184hp / 32.1kgm，官方公布 0-100km/h 加速為 7.8 秒，同時提供 ECON、標準、運動等三種駕馭模式，懸吊系統採用前麥花臣、後多連桿式配置。
開著東風本田思域 Hatchback e:HEV 上路，可感受引擎運轉精緻度優質，加速相當快速且直接，與 E-CVT 變速箱的匹配性也十分高，在運動模式下，給予駕駛者愉悅的用路體驗，與目前國內定位較為相近的 Toyota Prius PHEV 來說，運動感明顯較為強烈。底盤方面，保留了 Honda 品牌的傳統，操駕時的重心表現與其外觀所展現的一樣低，指向性優異，在彎道上給人十足的信心，另外再加上車艙人機介面、方向盤以及座椅的人性化設計，使得駕馭樂趣進一步提升。
Honda Civic 車系在臺灣市場一到九代超過 40 年的國產歷史，以精湛的操控深植人心、陪伴許多人成長，響亮的「喜美」甚至幾乎超越品牌形象，是一款膾炙人口的國民房車，累積了龐大的愛好族群，如今第十一代車系強勢回歸臺灣市場，雖然基於進口身分，預估其建議售價將較以往高一些，但對於預算充裕且熱愛 Civic 車系的人士來說，相信仍然具有其極高的吸引力，而本站也將持續關注相關上市消息，帶給讀者第一手報導，敬請期待。