全球均溫連兩天刷新紀錄　7月4日17.18度史上最熱

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倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）氣候科學家奧托（Friederike Otto）說：「這並非我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」
奧托表示：「讓人擔憂的是，這個最熱的一天不會維持太久。」
她是對的，美國國家環境預測中心數據指出，24小時之後，即是7月4日，全球均溫達到攝氏17.18度。
世界氣象組織（World Meteorological Organization）宣布，2023年已經出現聖嬰現象（El Nino），未來12個月可能會出現更多創紀錄高溫。
這些資料是基於美國緬因大學（University of Maine）氣候變遷研究所（Climate Change Institute）科學家對NCEP數據的分析，並依據世界各地一系列陸地及海洋觀測數據編制而成。
這項史上最熱一天的「紀錄」還不是正式的，尚未獲得其他測量數據的證實。
但澳洲摩納希大學（Monash University）地球、大氣和環境學院副教授葛朗特（Ailie Gallant）表示，本週是否真的打破史上最高溫紀錄，最終這個問題並不重要。
她說：「重點是，我們將經歷更多這種非常炎熱的日子。我們將經歷更多的熱浪和…氣溫飆升。」
全球有許多國家正遭遇嚴酷熱浪。中國的氣溫已超過攝氏35度，北非國家更面臨攝氏50度的高溫。
美國南部地區也正經歷酷暑，目前處於冬季的南極洲氣溫也高於往年平均。
葛朗特博士提到，連續幾天出現高溫並不罕見，因為天氣系統通常會持續數日。
她指出：「世界各地的熱浪往往會持續數天，再加上可能出現的聖嬰現象導致海洋釋放出大量熱量，都為破紀錄高溫形塑完美的條件。」
有記錄以來最熱的10年都出現在2005年之後，科學家指出，這很大程度上是因為人類活動引起的氣候變遷。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120705