福斯跨界玩咖再升級 全新小改款 Volkswagen T-Cross 正式亮相

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Volkswagen T-Cross 自 2018 年推出迄今首次推出中期改款車型。首先在外觀方面，小改款 Volkswagen T-Cross 水箱護罩及頭燈造型保持不變，但可以看到廠徽兩側加入了貫穿式 LED 燈條，同時矩陣式 LED 頭燈將作為 Style 和 R-Line 車型的標準配置，並在較入門的 Life 車型上作為選配，同時小改款車型都將標準配備銀色底部保護飾板，入門車型配備 16 吋鋁圈，而高階車型則將標準搭載 17 吋鋁圈。除此之外，前保險桿的氣壩下移至底部，並透過蜂巢狀的造型點綴，霧燈處周圍的飾板也經過重新設計，同時也改採用直條狀的 LED 霧燈。
車尾部分，尾燈維持既有的燻黑樣式，不過在尾門中央加入了貫穿式 LED 燈組，同時尾燈的內部五和也採用 X 形的元素來呼應本車的跨界風格。
內裝佈局上與現行款相同，不過全車系均標準搭載全液晶儀表板，根據車型不同配備 8 吋或者 10.25 吋，而多媒體系統也取決於車型等級配備 8 吋或者 9.2 吋的觸控螢幕，並可支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 (含有線 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)，以及手機無線充電裝置及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調等配備。酬載機能部分，T-Cross 的行李廂置物空間為 385~455 公升，將後座椅完全傾倒後可提昇至 1,281 公升。
動力上依舊搭載 1.0 TSI 或者 1.5 TSI 兩款汽油渦輪動力系統，搭配 5 速手排或者 6 速手排及 7 速 DSG 變速箱。小改款 Volkswagen T-Cross 將於今年秋季開始於海外市場接受預定，有望在2024年第一季度開始交車。