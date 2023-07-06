3.8 秒達到 100km/h MG4 XPOWER 登場

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在外觀上，MG4 XPOWER 與標準車型的差異性並不大，最大不同之處在於擁有專屬的橙色 XPower 煞車卡鉗、雙色車身搭配黑色車頂、新型 18 吋拋光鋁圈以及獨有的賽車綠塗裝。不過在底盤部分，MG4 XPOWER 經過原廠工程師重新調校，換上新型的彈簧和阻尼系統、更粗壯的防傾桿和更加敏銳的轉向反應，使得懸吊系統的剛性提升了 25%。另外 MG4 的能源再生系統亦經過工程師團隊重新調整，能夠在路況條件允許的情況進行單踏板模式操控。此外，為了對應更強勁的輸出表現，MG4 XPOWER 四個車輪均搭載直徑達 345mm的通風碟盤，並配備了抓地力出色的普利司通 Turanza 輪胎。
內裝部分依舊搭載 7 吋數位儀表以及懸浮式 10.25 吋中央智慧多媒體界面，可支援 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結，同時也將金屬踏板和 Alcantara 材質鋪陳的座椅列為標準配備。
動力表現上，MG4 XPOWER 搭載雙電動馬達系統，透過前 201 匹馬力和後 228 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 429 匹、600 牛頓米之譜，使其從靜止狀態加速到每小時 100 公里僅需 3.8 秒即可完成，與目前市售最快的性能掀背車 RS 3 一樣快。除了在直線加速更兇猛之外，MG4 XPOWER 也配有品牌首創的動態轉彎控制系統，搭配電子差速器和智慧馬達控制系統，在車輛轉彎時能主動分配扭力輸出，使其在彎中更加穩定。