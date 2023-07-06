Kia Picanto變成了兇猛小怪獸 捨去渦輪引擎、主動安全升級

保有品牌形象，蓄勢待發！　Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣福斯於今年 (2023) 6 月 2 日舉辦的「2023台灣福斯汽車策略記者會」上正式宣布將在 2024 年第二、第三季發表上市 ID.4 及 ID.5 等兩款最受國際市場歡迎的純電動休旅車款，而 GTX 性能版也將會計劃導入，展開台灣電動車市場布局。本站也搶先向『鎧騰國際車業』商借了一輛 ID.4 Pro Performance 來進行試駕，讓讀者們能一窺它的特別之處，接著就一同來看看吧！

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Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
本次試駕的是 Volkswagen ID.4 Pro Performance，由『鎧騰國際車業』引進。
車款重點：
外觀：
●0.28cd 低風阻。
●自動 LED 大燈、LED 前、尾日行燈。
●加熱後視鏡。
●雨滴感應雨刷。
●20 吋鋁圈。
內裝：
●12 吋觸控螢幕。
●5.3 吋數位儀表。
●無線充電。
●前排加熱椅。
●雙區恆溫空調。
●Keyless。
動力：
單馬達配置，最大馬力：204hp、最大扭力：31.6 kgm。
0-100km/h：8.5秒、極速 160km/h。
科技配備：
●IQ.Drive 駕駛輔助套件，具備自動緊急剎車、行人偵測、盲點偵測，還有後方車流警示、ACC 主動式定速巡航系統、車道維持系統。
充電規格：
DC：125 kW，10-80%，38分鐘，續航里程：520km (WLTP)。

外觀方面，ID.4 採用品牌最新的設計語彙，結合了封閉式水箱罩設計、貫穿式 LED 日行燈，搭配兩側的進氣孔與氣壩賦予強烈的前衛科技感。車側部分寬大的輪拱線條賦予強烈的肌肉感，流線的身形造就出 0.28Cd 的風阻係數。車尾使用時下相當流行的貫穿式 LED 燈組，兩側尾燈造型與頭燈相呼應，下半部透過線條內縮形成導流的效果，有效提升高速時的下壓力表現，最低距地高為 21 公分。

Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 採用品牌最新的設計語彙。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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配有品牌最新廠徽設計。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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貫穿式 LED 日行燈散發出濃厚科技感。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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兩側的進氣孔搭配下氣壩。
尺碼方面，長寬高分別為 4,584x1,852x1,636mm，軸距為 2,765mm。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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車頂上方配有行李架。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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前葉子鈑上貼有 Pro 字樣銘牌。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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車門把手採取平整式設計，讓風阻可進一步降低。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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足踏選配的 20 吋雙色鋁合金輪圈，煞車為前碟後鼓配置。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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車身下圍配有大面積黑色防刮飾板。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
整體圓潤而有型。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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車尾使用時下相當流行的貫穿式 LED 燈組。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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內裝方面，ID.4 採用與第 8 代 Golf 相似的鋪陳設計，全新的三輻式方向盤按鍵以鋼琴色烤漆呈現，儀錶板採用小尺寸的 LCD 螢幕，右側為換檔機構的按鍵配置。中控台上方的獨立觸控螢幕整合了娛樂系統與座椅加熱等功能，所以車內整體的介面相當簡潔，中央鞍座下方則有相當寬闊的置物空間。為了強調空間感，ID.4 乘坐姿點相對房車來說要來的高，並提供全景式天窗選配，讓車內的成員都能享受到水準之上的乘坐舒適度。同時配有 IQ.Drive 駕駛輔助套件，具備自動緊急剎車、行人偵測、盲點偵測，還有後方車流警示、ACC 主動式定速巡航系統、車道維持系統等。

Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
內裝採用與第 8 代 Golf 相似的鋪陳設計。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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全新的三輻式方向盤按鍵以鋼琴色烤漆呈現，轉向手感較為重手。
左方可控制駕駛輔助系統。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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右方則可操控電話 / 多媒體等功能。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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儀錶板採用小尺寸的 LCD 螢幕，資訊解讀明瞭且清晰。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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右側為換檔機構的按鍵配置。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
金屬踏板上具有 ▶︎ 和 || 符號，相當逗趣。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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車輛內、外燈具控制鍵皆採取觸控式啟閉。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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中控台上方的 10 吋多媒體液晶螢幕採用駕駛導向設計並將車輛的大部分功能都整合在其中。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
配有 IQ.Drive 駕駛輔助套件，具備自動緊急剎車、行人偵測、盲點偵測，還有後方車流警示、ACC 主動式定速巡航系統、車道維持系統等。
車室擁有多色氛圍燈調節，可依據乘客心情來做變化。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
中船具有兩個大杯架，前方還有方便放置小型物品的網袋。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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扶手下方大容積的置物空間具有手機無線充電盤和兩個 Type-C 充電口。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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試駕車配備 harman/kardon 環繞音響系統。 
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
試駕車座椅採手動調整，並具有相當實用的扶手，坐起來舒適且不易疲勞。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
受惠於完全平整化底板設計，後方乘坐空間十分宜人，擁有優異的頭部及膝部空間。
中船上設有兩組 Type-C 電源和空調出風口。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
後排座椅可做 6/4 分離傾倒，提供相當足夠的置物空間。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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底板下方具有小型置物空間，可擺放隨車工具。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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試駕車配有電動尾門。
動力方面，ID.4 Pro Performance 採用 MEB (Modular Electric Drive Kit) 平台打造，以設置於後軸的電動馬達驅動，可產生 204ps 最大馬力和 310Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.5 秒可完成，極速為 160km/h，搭配 82kWh 容量的電池模組，在 WLTP 規範之下具備 520 公里的最大續航里程。透過 DC 快速充電充電約 38 分鐘即可從 10% 充至 80%。

Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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電動馬達位於後軸，可產生 204ps 最大馬力和 310Nm 峰值扭力。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
駕駛可享有 Eco、Comfort、Sport 以及 Individual 等駕駛模式。
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
插座採用 CCS2 規格，透過 DC 快速充電充電約 38 分鐘即可從 10% 充至 80%。
開著 Volkswagen ID.4 Pro Performance 上路，立馬有品牌以往給人那種扎實的行路感，不過基於是電動後驅的配置，卻同時顛覆 Volkswagen 向來都是前驅動力的感受，再加上電池位於底盤低重心的優勢，在彎道上開起來很有樂趣；雖然煞車採用前碟後鼓的配置，且方向盤後方沒有動能回充調整撥片，不過駕駛依然能使用 B 檔配合剎車來進行制動；方向盤手感較為重手，可清楚掌握輪胎指向，而迴轉半徑僅達 5.1 米，在市區穿梭也十分得宜，可說是相當親民的休旅車款。另外，ID.4 在組裝品質上明顯比 Tesla 來得更加優異，無論是低速輾壓坑洞的回饋或是高速時的穩定性及靜暱性都令人印象深刻。

隨著產能回穩，台灣福斯汽車截至今年五月底為止，累積交車量近 5,500 台，與去年同期相比，成長超過 75%，成績斐然，更將挑戰年度銷售超過 13,000輛，劍指歷史高點。相信在明年展開台灣電動車市場布局後，原廠也將積極展開充電樁布局，建立齊全的網絡，屆時相信能吸引到許多熱愛品牌的臺灣消費者購買，而本站也將持續追蹤導入消息，請讀者敬請期待！

Volkswagen ID.4 Pro Performance 試駕
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