傳承賓士雙門跑車地位 全新 Mercedes-Benz CLE 正式登場

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Mercedes-Benz 正式發表品牌全新車款 CLE Coupe / Covertible。在外觀方面，不難看出 CLE 擁有品牌的家族化特徵，頭燈較 C-Class 更銳利，內部也採用多光束智慧型數位頭燈，而運動化引擎蓋隆起造型則進一步添加跑格韻味。車側承襲了傳統雙門跑車的設計風格，具備優雅的腰線與流線的車頂曲線，使其從後方看上去相當飽滿且優雅。車身尺碼部份 CLE 長寬高分別為 4,850mm x 1,860mm x 1,428mm（Coupe）/ 1,430mm（Convertible），軸距為 2,865mm，配合 18 至 20 吋的輪圈來進一步提升動感氣息。車尾部分，CLE 的尾燈組採用水滴造型，整體線條相當圓潤，後保桿下方亦透過雙邊單出排氣管和空氣分流器營造出雙門跑車應有的跑格感。
進到車內，自然可以看到與 C-Class 相同的 12.3 吋寬螢幕數位儀表、以及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕，並標配 Nappa 跑車方向盤及運動化座椅。另外 CLE 也搭載全新的 EASY-ENTRY 功能，可更加輕鬆的將前排座椅向前折疊，方便乘客步入後排空間。同時 64 色主動式環境氣氛燈擁有多種主題，而 Burmester 柏林之聲 3D 環繞立體聲音響系統，在每張座椅的頭枕位置均配備兩個揚聲器，全車共達 17 個揚聲器。
車內搭載 12.3 吋寬螢幕數位儀表以及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕，並標配 Nappa 跑車方向盤及運動化座椅。動力方面，頂級的 CLE 450 4MATIC 搭載 M256 3.0 升雙渦輪增壓直列六缸引擎，最大輸出為381匹馬力，峰值扭力達 500 牛頓米，0-100km/h 加速時間為 4.4 秒。CLE 300 4MATIC 搭載 M254 2.0 升渦輪增壓引擎，最大輸出達 258匹，峰值扭力 400牛頓米，0-100km/h 加速時間為 6.2 秒。最入門的 CLE 200 同樣搭載2.0 升動力，最大輸出為 204匹，0-100km/h 加速時間為 7.5 秒；柴油車型 CLE 200d 最大馬力則有 200匹，全車系均標配 48V ISG輕油電技術。