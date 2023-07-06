單一車型編成 / 新臺幣 139.9 萬元起　小改款 Nissan Altima 正式發表上市

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裕隆日產代理總經理 鐘文川與 Nissan Altima 合影。外觀方面，小改款 Nissan Altima V-Motion 鍍鉻水箱罩採用全新的品牌識別，與下鉤型陣列式頭燈相連，車側在 C 柱具有懸浮式車頂造型，足踏新設計的 19 吋多輻鋁合金輪圈，風阻係數為 0.26Cd，車尾採 LED 造型光源燈組，排氣尾管為雙邊單出設定。
內裝方面，小改款持既有鋪陳，儀錶台以滑翔翼為靈感設計，配備 7 吋數位液晶儀表板 MID、12.3 吋智慧影音多媒體系統 (支援無線 Apple CarPlay)、無線充電座、Bose Premium 環繞立體音響系統、NASA 零重力體感皮質紓壓座椅等，同時也具備 ANC 主動噪音抑制系統，前後座均提供 USB Type-C 插座。另外也配置 ProPILOT 智駕輔助系統，提供安心的行車體驗。
動力方面，維持採用代號 KR20DDET 的 2.0 升 VC-Turbo 直列 4 缸可變壓縮比 (8.0:1~14.0:1) 渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出最大馬力 239hp，於 4,000rpm 時可輸出峰值扭力 36.9kg-m，搭配 X-CVT 無段自動變速系統與前輪驅動，平均油耗為 13.3km/L。
國內中大型房車的市場，隨著消費者需求朝 SUV 與跨界車款轉變而逐漸萎縮，但仍有穩定的客群。隨這次小改款 Nissan Altima 產品競爭力的提昇，相信可帶來更佳的銷售表現，帶給喜愛中大型房車的族群獨特的選擇。