Q8 e-tron 首次國內亮相展開預售！　Audi House of Progress Taipei 盛大舉行

我是廣告 請繼續往下閱讀
House of Progress 將於 2023 年 7 月 8 日至 7 月 30 日正式對外舉行，是 Audi 全球性的品牌盛事，繼米蘭、新加坡、東京等各大城市後，於 7 月魅力襲台，以前瞻思維打造的概念空間結合「永續、動能、科技與美學」四大 Audi 品牌核心價值，透過沉浸式互動體驗展演四環品牌對於未來豪華移動的想像及願景。
左起_台灣奧迪行銷處長石田英明、台灣奧迪通路發展處長 Frank Lohwasser、台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞 Rahil Ansari、台灣奧迪銷售處長孫敏郎與台灣奧迪售後服務處長 Andrew Do
★Audi Q8 e-tron Sportback
本次搶先曝光的 Q8 e-tron Sportback 身為品牌首款導入全新品牌識別之作，車首品牌 logo 透過黑色玻璃底面襯托白色四環線條，水箱護罩採用向燈組延伸的家族化設計語彙，醒目的線條連結至 Matrix 矩陣式 LED 頭燈組，前保桿與水箱護罩更整合了符合空氣力學的設計，最低風阻達到 0.24cd；車尾車型銘牌則以純黑色呈現，結合 B 柱的嵌飾品牌標誌與車型名稱字樣。
Audi Q8 e-tron 提供 50 quattro 和 55 quattro 兩種規格，最大電池容量分別提升至 95 kWh 與 114 kWh；而充電效率方面，最大充電功率提升至 170 kW，充電 10 分鐘即可行駛 123 公里，充電約 30 分鐘即可將電池電量由 10% 提升至 80%，全面提供高速充電效能表現。藉由更大的電池容量與更優異的空氣力學設計 , Audi Q8 e-tron 全車系的最高 WLTP 續航里程更來到 600km。動力部分，Q8 e-tron 50 與55 車型分別具備 340 PS 與 408 PS 最大動力輸出，扭力同為 664Nm，0-100 km/h 加速最快 5.6 秒內完成。Audi Q8 e-tron 全車系搭載 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與氣壓懸吊系統、專屬整合式煞車系統、跑車轉向系統等。
Audi Q8 e-tron預售價：
|
Q8 e-tron
|
Q8 Sportback e-tron
|
50 advanced
|
55 advanced
|
50 S line
|
55 S line
|
325萬~395萬
Audi urbansphere concept 為 Audi 因應當代都會繁忙生活而開發的概念車型，在搭載 Level 4 自動駕駛輔助科技的前提下，提供人們專屬空間，車頭將八角型的 Singleframe 演化為可對外溝通的「Audi Light Canvas 燈光畫布」，帶來包括 Warning 警示、Acceleration 加速中及 Turn indicator 轉向指示等信號的動態燈光效果，車頭上方左右兩側照明設計呼應四環 Logo 圓圈交疊的部分，如眼睛瞳孔的「Audi Eyes」，可自動偵測適應交通狀況、環境、甚至乘客的情緒，於日間行車燈啟動時，像虹膜般調整燈光的聚焦程度。車側配置對開式車門，開門後可見到光影迎賓紅毯，車尾同樣配置進行溝通的燈光科技。
車艙採用柔和米色、灰色及綠色調系搭配永續材料製作，座椅為三排 6 人座設定，車門扶手面板的控制介面可藉由觸控方式調整座椅，傾斜角度最高達到 60 度，也可旋轉為交談模式，所有座位均配置獨立影音系統，支援語音、手勢及眼球追蹤等控制方式，雙排座椅中央設置可升降收折的透明 OLED 「cinema screen劇院銀幕」，還可搭配位於兩側車門扶手的 VR 眼鏡，此外車內更導入壓力偵測模式，可透過臉部掃描及語音分析來評估乘客感受，進而提供個性化放鬆建議或啟動冥想應用程式等功能，在車內還可預訂晚餐、線上購物，自動駕駛前往家中接載乘客及獨立完成找尋停車位與充電等任務，甚至可無縫接軌播放乘員上車前正在聽的音樂或觀看的影片，Audi 也規劃提供夠多車主專屬個性化活動。因應 Level 4 科技，一旦啟動自動駕駛後，方向盤、踏板及儀表板等裝置將自動收折隱藏。
★Audi RS e-tron GT
Audi e-tron GT 為 Audi 旗下繼 e-tron SUV 及 e-tron Sportback 後的全新純電動跑房車作品，採用與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發，具備 0.24Cd 的風阻係數，搭配無窗框式車門的造型設計。RS e-tron GT 車頭配置配置蜂巢式盾形護罩，下方氣壩藏有毫米波雷達，保險桿兩側設有通風口，頭燈以極線 LED 識別燈搭配 Audi 智慧雷射遠光燈，足踏前 265/35R21 後 305/30R21 胎圈組及紅色塗裝煞車卡鉗搭配碳化鎢塗層前後煞車碟盤，車尾橫貫的 LED 燈組具有動態指示方向燈及尾燈動態燈光展演功能。尺碼部分，RS e-tron GT 的車身長寬高分別是 4,989x1,964x1,399 (mm)，軸距則為 2,909mm。
動力方面，可輸出 598ps 最大馬力及 830Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速為 250km/h，若啟動 boost 模式可將最大馬力提升至 646ps，峰值扭力則維持 830Nm，0-100km/h 加速縮短至 3.3 秒完成。
台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「進化是 Audi 的DNA，我們不斷以此精神探索未來豪華移動樣貌，在帶來多元產品的同時，為消費者帶來完整品牌體驗更是我們的堅持；因此 Audi House of Progress Taipei 應運而生，誠摯邀請每一位民眾參與Audi的進化盛宴。」
未來，車輛不再只是點與點之間的移動工具，而將轉化為生活空間之一。透過本次Audi House of Progress Taipei展出的Audi urbansphere concept 概念車，消費者將能近距離感受品牌對於「未來移動」的前瞻定義，同時也將展出首次亮相的全新車款以及絕美性能電駒 RS e-tron GT，是今年絕對不容錯過的車迷盛事。