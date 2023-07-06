139.9萬，中職全壘打王林智勝代言，全新改款Nissan Altima正式上市

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外觀進化動感跑格面貌 旗艦房車新境界
全新改款Nissan Altima以前瞻性的設計思維打造，外觀進化動感跑格面貌，換上新世代「V-Motion燻黑格柵水箱護罩」，以大面積黑化肌理造型展露個性跑格；全新「19吋多鋒式鋁合金輪圈」，駕馭行進間自帶霸氣鋒芒；以及全新「下勾型陣列式LED頭燈」，以鋒利視線勾勒神級跑格，展露強悍跑格，盡顯霸氣姿態，搭配懸浮式車頂設計及俐落深刻的車身線條，重新定義旗艦房車新境界。
內裝升級智慧科技配備 打造極致舒適座艙
全新改款Nissan Altima內裝升級智慧科技配備，搭載全新12.3吋智慧影音多媒體系統，支援原廠中文導航系統及無線Apple CarPlay手機連結功能與Android Auto手機連結(註4)，並導入無線充電座，讓手機與智能系統完美結合，創造更輕鬆恣意的駕馭樂趣。Nissan Altima車室內更配備9顆頂級Bose音響系統、ANC主動式降噪系統，及日產專利NASA零重力紓壓座椅附雙前座電動加熱及駕駛座兩組記憶功能，打造極致舒適座艙，讓車主熱血駕馭的同時，也能享受全家出遊的舒適旅程及完美聽覺饗宴。
中華職棒全壘打王林智勝 心動證言
Nissan Altima一直以來以「強悍動能」及「全方位豐富配備」廣受消費者支持與好評，裕隆日產特別邀請現役中華職棒全壘打王「林智勝」擔任Nissan Altima全新改款證言人，兼具強力打擊實力及全方位運動表現，展現Nissan Altima「起心動念 皆為我所馭」旗艦房車傳奇定位。
林智勝在中華職棒奮戰20年，以強力打擊實力贏得無數獎項，並達成中華職棒第一位完成300支全壘打里程碑，Nissan Altima所搭載之VC-Turbo可變壓縮比引擎同樣由日產工程師耗時20年精心研發，具備強悍動力及無限耐力，且獲得WardsAuto 2019、2020連續兩年全球前十大引擎殊榮(註8)。林智勝球員生涯不斷突破自我極限，亦如同Nissan Altima「強大的心 永無止盡」，帶給駕駛者人車一體，極致駕馭的體驗。
限時入主享「Nissan這夏有豪禮」 再抽「麗寶賽道體驗」
全新改款Nissan Altima單一規格「極致尊爵版」建議售價139.9萬元(註1)，為感謝消費者熱愛與肯定，自即日起至7月31日止，入主全新改款Nissan Altima可享「Nissan這夏有豪禮」限時購車優惠，贈送「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」及2萬元配件金等多重尊榮優惠(註2)；再加碼推出「麗寶賽道體驗」抽獎活動，自即日起至10月31日止，入主全新改款Nissan Altima，即可獲得抽獎資格，共將抽出50名幸運車主(註3)，敬邀消費者一同體驗全新改款Nissan Altima旗艦房車獨特魅力。
裕隆日產誠摯邀請消費者親臨全國Nissan展示中心，一同體驗全新改款Altima的優質產品力，感受Nissan Altima「強大的心 永無止盡」的獨特魅力。相關優惠詳情請洽全國Nissan展示中心或參閱Nissan官網http://www.nissan.com.tw/(註9)。
註1：本新聞稿所示金額，若無特別說明皆以新臺幣計價。各車規之實際規格、配備及車色以實車為準，各配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢Nissan展示中心或參閱Nissan官網相關說明。
註2：「Nissan這夏有豪禮」購車優惠：
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優惠期間自2023年7月6日起至2023年7月31日止。於優惠期間內下訂裕隆日產(下稱Nissan)全新改款Nissan Altima「極致尊爵版」並完成領牌程序之新車車主，方具備本專案之各活動優惠資格。惟大宗批(標)售車、營業用車及政府機關標案不適用。
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「SHARP AIoT空氣清淨機」(型號KC-P80T-W)，於交車時可獲得SHARP AIoT空氣清淨機(型號KC-P80T-W)乙台，數量有限，敬請把握。領取方式：交車時Nissan經銷公司將親送SHARP AIoT空氣清淨機(型號KC-P80T-W)，贈品以實物為準，恕不接受更換或折抵現金或找零，Nissan保留更換贈品之權利。本贈品之相關權利請參考台灣夏普官網，贈品若有任何疑問請逕洽台灣夏普客服專線0809-090-510，Nissan不負任何贈品瑕疵擔保及維護責任。
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本專案所提供之2萬元配件金由各經銷公司提供，消費者購車時，得選價值2萬元之原廠配件，相關配件總價值若超過2萬元者，消費者應補差額，若不足2萬元者，恕不得折現、退費或找零。詳細交易條件及適用限制等規定請洽各經銷公司，各經銷公司隨時有權取消、終止、修改本專案活動內容，並保留最終解釋或核准與否權利。
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「彈性分期輕鬆付」係指分期付款專案，需搭配指定分期專案，各期款項依指定貸款企業之規定， 頭期款金額成數將視買賣雙方之交易條件及結果而定，Nissan各經銷公司及指定貸款企業保有審核及最後核准與否之權利。本專案亦有相關授信條件與結清限制，且不得與其他貸款優惠專案併用。分期付款與現金付款之建議售價相同，但實際交易價格由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之，詳細交易條件請洽各經銷公司。
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註3：「麗寶賽道體驗」抽獎活動：
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活動期間自 2023年7月6日起至2023年10月31日止。於活動期間內下訂全新改款Nissan Altima 「極致尊爵版」並完成領牌程序之新車車主，即可獲得【麗寶國際賽車場賽道自駕體驗】抽獎資格，獎項總計共50名，但大宗批(標)售車、營業用車及政府機關標案不適用。
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麗寶賽道體驗活動為麗寶國際賽車場(下稱主辦單位)辦理之活動套票行程，套票行程包含一人麗寶賽道自駕體驗(內含每車一位駕駛之體驗合規人身保險)、麗寶賽車主題旅店雙人住宿一晚含雙人早餐兌換券(兌換期間：2023年12月15日起至2024年5月14日)及一人卡丁車體驗，相關體驗活動內容皆由Nissan指定，如無法於指定期間(2023年12月21日)前往參與者視同放棄得獎資格，恕不接受更換、折抵現金、找零或轉讓。
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抽獎執行辦法：採隨機抽獎，經負責本活動之廣告代理商協助電腦公開抽獎並錄影，由具抽獎資格者中抽出50名正取及50名備取名單，名單將於2023年11月3日公布於Nissan官網。
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獲得正取資格之車主，廣告代理商將主動電話或簡訊通知聯絡及告知相關活動詳細資訊，若正取車主主動放棄資格，則由備取名單遞補。正取車主若未在2023年11月17日前提供報稅相關資料，視同放棄中獎資格且不得異議，Nissan得逕由備取名單遞補。
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本活動用車需自備，車款為限定全新改款Nissan Altima「極致尊爵版」，不得以其他車款參加本活動，如因缺車致未能於指定活動日前完成領牌，得另簽立切結書以Nissan提供之試乘車進行賽道體驗。
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本活動屬競技競賽及機會中獎所得，依所得稅法之規定，年度累積中獎價值若超過NT$1,000元整，應列入得獎者年度綜合所得，主辦單位依所得稅法規定，得免填發各類所得扣繳暨免扣繳憑單予中獎人。主辦單位不主動以簡訊提供匯款資料，得獎者於匯款前請務必來電確認，以防詐騙。
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得獎者同意相關個人資訊由主辦單位於活動範圍及代扣中獎稅賦資料填寫範圍內進行蒐集、電腦處理及利用，但依個人資料保護法相關規定不做其他用途，得獎者並授權主辦單位公開公佈姓名。
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參加者（含車主及其同行之人，以下同）應同意並授權Nissan、廣告代理商及主辦單位於活動進行期間進行拍照、攝影、修飾、使用參加者之肖像、名字、聲音…等以作為活動相關報導、影片使用，並得將相關報導、影片公開發表、播映，參加者不得因此向主辦單位主張肖像權、姓名權等權利，但Nissan、廣告代理商及主辦單位亦保證使用之方式不得有損參加者之名譽。
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參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動所有內容及細則規範，如有違反，主辦單位得取消其參加資格，並對任何破壞本活動之行為保留法律追訴權。