Toyota Innova 孿生胞胎 全新 Suzuki Invicto 印度登場

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Suzuki 於印度市場推出品牌全新旗艦車款 Invicto。在外型上，Suzuki Invicto 與 Toyota Innova Zenix 大致相同，主要的變化集中在車頭部分，Suzuki 原廠設計師為其換上更大的水箱護罩，並透過兩道橫貫式的鍍鉻飾條點綴，同時前保險桿也經過重新設計。頭燈部分也與 Innova Zenix 完全不同，以符合 Suzuki 品牌的家族形象。輪圈方面也搭載專屬的 17 吋輪圈與 Innova Zenix 區隔開來，至於車尾造型則保持不變，不過尾燈內部的排列組合亦經過重新設計，保桿下方也追加 C 字形鍍鉻飾條點綴。
進到車內，Suzuki 和 Toyota 之間的變化僅限於顏色組合，Invicto 採用黑色人造皮革座椅搭配香檳金元素。配備方面則搭載 10.1 吋多媒體觸控螢幕、7 吋液晶儀表板、6 顆揚聲器音響系統、通風座椅、雙區恆溫空調、全景天窗、360 度環景攝影等等。在安全性方面，全車系標配六顆安全氣囊，不過很可惜的是依舊未搭載 ADAS。
動力表現上，Suzuki Invicto 最大的特點在於僅搭載 2.0 升 Hybrid 油電系統，其引擎輸出為 150 匹，結合功率輸出達 112 匹的電動馬達，以及搭配e-CVT 變速系統，綜效輸出可達到 183 匹之譜，並有 EV、Normal、Eco 和 Power 四種駕駛模式。
Suzuki Invicto 將與 與 Toyota Innova Zenix一起在 Toyota Bidadi 印度工廠生產。全車系價格落在 2,479,000 ~ 28.82 印度盧比之間 (折合新台幣約為 93.7 萬至 109 萬之間)，較 Innova Zenix 實惠一點。