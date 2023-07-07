傳承賓士雙門跑車地位 全新 Mercedes-Benz CLE 正式登場

仿生造型更靈動 全新小改款 Peugeot 208 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

隨著 Peugeot 於今年 5 月首度推出中期改款的 2008 / e-2008 車系後，近日 Peugeot 官方再度宣布 208 車系迎來小改款車型，同樣針對外觀小針美容，並新增多項科技配備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Peugeot 宣布 208 車系迎來小改款車型，針對外觀小針美容，並新增多項科技配備。
在外觀方面，全新改款的 Peugeot 208 車頭水箱護罩換上全新品牌廠徽，並將兩側代表性的獅爪造型日行燈進一步放大，換上三道獅爪樣式，保險桿造型亦經過小幅度重新設計，呈現出更具張力的視覺感。車色部分將會提供多達 7 種車身選擇來凸顯小車的個性化色彩，同時亮黑色外後視鏡蓋將成為全車系標配。輪圈方面則有新款的 16 吋或者17吋的造型可選。另外在車頭、側邊和車尾的徽飾也都換上全新的字體設計。

內裝方面變動的幅度不大，全車系標配 10 吋全彩觸控螢幕，並配備最新設計的 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶、三個 USB-C 插座（兩個在前排，一個在後排）和一個 USB-A 插座（後排），GT版本另提供車內氛圍燈，包含八種不同的顏色。手排車型的排檔桿亦經過重新設計。

動力表現上，e-208 配備容量為 51 kWh 電池模組和 156hp 電動馬達，經過 WLTP 循環測試規範其續航里程可達 400 公里，並標配 7.4kW 單相充電器，同時可選配 11kW 三相充電器。若透過快速充電系統，電池可在 25 分鐘內將電量從 20% 充至 80%。

而在燃油車型部分則有傳統排放及 48V 輕油電技術兩種選擇，包含有 PureTech 75 1.2T、PureTech 100 1.2T；48V 輕油電動力車型則 PureTech 100 馬力和 136 兩種動力選項。

Toyota Innova 孿生胞胎 全新 Suzuki Invicto 印度登場

Tesla電動寶座不保，美國銀行預測3年後Ford、GM將對Tesla造成威脅

召回已是日常，因燃油泵故障Mercedes-Benz召回14.3萬輛車

預售價 325 - 395 萬起，Audi 預告導入 Q8 e-tron 車系！

我是廣告 請繼續往下閱讀