追加全新 XRT 套件 2024 Hyundai Santa Cruz 登場

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Hyundai 推出 2024 年式 Santa Cruz，追加全新 XRT 套件。Hyundai Santa Cruz 為目前品牌首款量產的純皮卡車系，僅在北美地區販售。2024 年式車型在外觀上並沒有太大的變化，不過這次所推出的 XRT 套件則有專屬的配件，包括全新的車側踏板、貨斗護欄和車門飾板，並配備了全新的多幅式輪圈，搭配獨有的橙色輪圈中心蓋，看起來格外動感。此外在車身細節上還有黑色車門把手、黑色外後視鏡蓋和尾門上的 XRT 徽飾。
配備表現上官方並未進行說明，不過以目前車系的編成來看，Hyundai Santa Cruz 在車內配有 10.25 吋數位儀表板和支援Android Auto 和 Apple CarPlay 的 8 吋多媒體觸控螢幕，同時還有前排座椅加熱、8 向電動調整座椅與恆溫空調、無線充電板、天窗等配備。
安全防護上同樣提供了 SmartSense 主動安全輔助系統，包含盲區防撞輔助系統（BCA）、安全離車輔助（SEA）、盲區監測輔助（BVM）、公路駕駛輔助系統（HDA）、環景系統（SVM）、後方交通預防碰撞輔助系統（RCCA）等等。同時在 SEL Premium 頂規車型方面更追加智慧限速功能與低速停止起步的智慧巡航控制系統。
動力部分 XRT 車型統一採用 2.5 升渦輪系統，搭配 8 速雙離合器變速箱以及換檔撥片功能，可提供 281 匹最大馬力與 421 牛頓米最大扭力。
Hyundai Santa Cruz 與 Ford Maverick一樣，均是基於承載式 SUV底盤而打造的貨卡，相較於傳統的美式皮卡有著更加緊湊的車身尺寸，也使得 Maverick 與 Santa Cruz 在北美市場上是最直接的競爭對手，同時也反映出美式貨卡在北美市場的精緻化與日常使用化轉型。