夏日派對於臺北華山文創盛大舉行　德國馬牌輪胎 PremiumContact 7 和 ComfortContact CC7

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左起_德國馬牌輪胎台灣分公司產品經理 李家豪、總經理 曹國偉。全新 PremiumContact 7 具有「量身訂製」、「創新紅辣椒科技」、「自適應胎紋設計」等三大創新科技，相較於現行產品，在輪胎里程表現上提高 10%、濕地操控表現提升 5%、濕地煞車提升 7%，乾地操控及煞車亦都具備一定程度提升，在海外推出後接連拿下多項國際知名媒體的輪胎評測冠軍，適合各式中型及大型轎車、休旅車及電動車，初期將提供 16-21 吋等多樣化尺寸選擇。
全新 ComfortContact CC7 承襲舒適寧靜特性，結合最新「Comfort+ 靜音科技」，運用獨特花紋設計、連續的胎肋結構及溝槽花紋，降低滾動衝擊感，另擁有噪音抑制系統 3.0 和亥姆霍茲共振原理設計，從而實現更安靜的駕駛體驗，初期將提供 13-16 吋，適用於各式中小型轎車、跨界休旅車及 MPV 車款。
德國馬牌輪胎歷史已超過 150 年之久並持續大力投入研發，在過去 10 年裡的 852 次測試中，獲得 758 次最高評分，勝出比率達到 82%。本次於臺灣市場推出 PremiumContact 7 和 ComfortContact CC7 兩款重磅生力軍，塑造更加齊全的產品陣容，相信能擄獲更多消費者支持。