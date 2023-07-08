導入 F1 賽車配備 Alpine A110 S Enstone Edition 登場

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Alpine 發表全新的 Alpine A110 S Enstone Edition 特仕車型。在外觀方面，此次 Alpine 推出的 A110 S Enstone Edition 提供兩種消光灰色澤，包含較深色的 Gris Tonnerre 以及較為淺色的 Argent Mercure，兩款車色均配有英國國旗圖案的黑色車頂，且同樣有亮光或者消光供選擇，不過英國車頂在英國市場是標準配置，在法國和其他市場則是列為選配。輪圈方面則搭載 18 吋消光 GT Race 黑色輪圈，內部則搭配銀色 Brembo 卡鉗。
進入車內，A110 S Enstone Edition 是品牌首款使用來自 F1 賽車工廠的工具、模具和高壓釜等機具製造碳纖維內裝飾件的車型，包含儀表板上蓋、中央鞍座等處都採用專屬的材質打造，同時儀錶板上蓋側邊有專屬 A 箭頭徽章，在中央鞍座下緣則有 BWT Alpine F1 車隊名字。另外 A110 S Enstone Edition 也標準搭載Sabelt賽車座椅，椅背還有獨家的 Enstone 刺繡點綴。
動力方面同樣搭載一具 1.8 升渦輪增壓四缸汽油引擎，最大輸出達到 304匹馬力，0-100km/h 加速僅需 4.2 秒，選配空氣動力學套件後極速可達 274km/h。
A110 S Enstone Edition 於法國市場起價為 85,000 歐元 (包括增值稅)，該品牌未曾在國內上市，不過目前 Alpine 品牌正在進行拓展全球市場的計畫，未來 10 年內將推出至少 7 款純電動車，加速品牌朝向國際化發展。