仿生造型更靈動 全新小改款 Peugeot 208 登場

導入 F1 賽車配備 Alpine A110 S Enstone Edition 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

法國跑車品牌 Alpine 日前選擇在本周的 2023 British Grand Prix 英國大獎賽前夕發表一款全新的 Alpine A110 S Enstone Edition 特仕車型來慶祝 BWT Alpine F1 Team 車隊在 F1 賽道的優異表現，替新車加入 F1 車隊的設計元素，針對外觀與內裝細節導入與 F1 賽車相同等級的碳纖維套件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Alpine 發表全新的 Alpine A110 S Enstone Edition 特仕車型。
在外觀方面，此次 Alpine 推出的 A110 S Enstone Edition 提供兩種消光灰色澤，包含較深色的 Gris Tonnerre 以及較為淺色的 Argent Mercure，兩款車色均配有英國國旗圖案的黑色車頂，且同樣有亮光或者消光供選擇，不過英國車頂在英國市場是標準配置，在法國和其他市場則是列為選配。輪圈方面則搭載 18 吋消光 GT Race 黑色輪圈，內部則搭配銀色 Brembo 卡鉗。

進入車內，A110 S Enstone Edition 是品牌首款使用來自 F1 賽車工廠的工具、模具和高壓釜等機具製造碳纖維內裝飾件的車型，包含儀表板上蓋、中央鞍座等處都採用專屬的材質打造，同時儀錶板上蓋側邊有專屬 A 箭頭徽章，在中央鞍座下緣則有 BWT Alpine F1 車隊名字。另外 A110 S Enstone Edition 也標準搭載Sabelt賽車座椅，椅背還有獨家的 Enstone 刺繡點綴。

動力方面同樣搭載一具 1.8 升渦輪增壓四缸汽油引擎，最大輸出達到 304匹馬力，0-100km/h 加速僅需 4.2 秒，選配空氣動力學套件後極速可達 274km/h。

A110 S Enstone Edition 於法國市場起價為 85,000 歐元 (包括增值稅)，該品牌未曾在國內上市，不過目前 Alpine 品牌正在進行拓展全球市場的計畫，未來 10 年內將推出至少 7 款純電動車，加速品牌朝向國際化發展。

德國馬牌輪胎7世代產品，2023新力軍重磅抵台

Luxgen U6 NEO 小改還有競爭力？幹嘛不直接買 Toyota Corolla Cross 就好？

Toyota電池技術大突破 續航里程1,200公里沒問題

純電小獅看起來有點兇 Peugeot 208小改款有超跑風格

我是廣告 請繼續往下閱讀