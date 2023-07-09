重返北美市場 美規 Toyota Land Cruiser 首度預告即將登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Land Cruiser 車系將在今年回歸北美市場。從 Toyota 這次公開的預告圖片當中，全新美規 Land Cruiser 與 1960年的 FJ40 停在一起，可以觀察出新車擁有相當方正復古的車身線條，由此可見其外型靈感將承襲率先發表的 Lexus GX 相同的剛毅風格，同時採用 TNGA-F 架構打造，因此兩者的車身尺碼預期將會相當接近。
另外在細節上，美規 Land Cruiser 在車頭方面擁有較凸出的保險桿設計，並未採用與 GX 整合式的風格，同時車尾也未有車頂尾翼的設計，整體看上去充滿濃厚的復古感。
至於停在一旁的FJ40 Land Cruiser 至今仍是車迷心中的夢幻逸品，其功能強大的用途，涵蓋了露營、遊憩、農業甚至是軍隊都可見到其奔馳的身影，也代表著全新美規 Land Cruiser 也將承襲這項特點，帶來更具現代化且耐用的新選擇。
動力方面，預期將與 GX 車系共享相同的動力模組，搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速變速箱，最大輸出達 354hp、峰值扭力 649Nm，並標準配備全時四驅系統、中央差速鎖及電子控制加力箱。
Toyota Land Cruiser 車系自 1950 年誕生迄今已有 70 年的歷史，因講求耐用、多用途以及越野性能，在車迷或者越野愛好者當中扮有舉足輕重的地位。而 Toyota 已在 2021 年推出大改款 Land Cruiser 300 車系，導入 TNGA 架構下的 GA-F 底盤打造而成，並揉合最新的設計與技術，目前已於全球各地市場發售。而接下來即將登場的美規 Land Cruiser 車系也自然備受期待。