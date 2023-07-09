品牌金雞母 ! Lamborghini Revuelto 兩年內的配額完售

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Lamborghini Revuelto 於今年 3 月於海外正式發表，目前兩年內的配額已悉數銷售完畢。Stephan Winkelmann 於今年 4 月便透露 Revuelto 車系的銷量有望在未來超過 Aventador，後者在 11 年的產品壽命當中，總計售出了 11,465 輛。
Lamborghini Revuelto 於今年 3 月於海外正式發表，外觀上以大量的 Y 字元素為主題，據原廠稱其車身線條設計靈感來自於 F-35 Lightning II，結合大量稜角分明的線條與六邊形圖示，凸顯車輛的侵略氣息。來到車側，車身中後段具有超跑常見的巨大的進氣孔設計，而在腰線上方還採用鏤空的側翼，進一步滿足空氣力學。同時全新的 Y形五輻式輪圈以及鍘刀式開啟車門亦承襲 Lamborghini 旗艦跑車的經典元素。
動力方面採用後中置 V12 自然進氣引擎，前軸具有兩組馬達，後軸則為單組，可分別提供 110kW/150Nm，以此達到四輪驅動，同時也讓 LB744 擁有 1,015 匹的最大綜效馬力，0-100km/h 可在 2.5 秒達成，最高極速可達 350km/h，並具備 13 種駕駛模式選項。底盤中央作為 3.8 kWh 鋰離子電池組，長寬高為1,550x301x240mm，具有出色的車體配重，可支援高達 7 kW 充電功率，充滿電僅需 30 分鐘完成，透過前軸動能回收系統則僅需 6 分鐘。
Stephan Winkelmann 也對外表示品牌旗下搭載傳統燃油動力的 Urus 和 Huracan 市場需求仍相當強勁。而在銷量表現上，2023 年上半年成長 5%，繳出 5,341 輛的成績單。
國內市場方面，總代理嘉鎷興業於今年 6 月宣布引進 Revuelto，在台建議售價為新臺幣 2,799 萬元起。