混動日蝕大進擊！　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台。新在哪裡？
外觀：
●Dynamic Shield 2.0 設計語彙。
●車側保留原先的流線線條與斜背車頂線條設計，呈現出 Coupe Like SUV 的風格。
●車尾維持高聳的臀部線條，後方採新式的迴旋鏢尾燈，同時尾門也透過六角盾設計嶄露備胎的意象。
●18 吋雙色輪圈。
●葉子板、尾門上皆有 PHEV 專屬銘牌。
內裝：
●9 吋 Panasonic 中控螢幕，可支援 Apple CarPlay、Android Auto。
●電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV 模式控制面板。
●動能回收撥片。
●HUD 抬頭顯示器。
●雙前座電動加熱座椅。
●雙模式電動全景天窗。
●防眩後視鏡。
●雙區恆溫空調。
●3D 環景影像。
動力：
●2.4 升引擎與前後軸直驅雙馬達，並配備 S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統、4WD 電子控制四輪傳動系統、AYC 主動式彎道動態控制系統、ASC 車身動態穩定控制系統、ABS 防鎖定煞車系統等四大系統。
●具有四種驅動模式（一般模式NORMAL、雪地模式SNOW、砂石路面模式GRAVEL、公路模式TARMAC）。
充電：
●在家使用 220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿。
●同級唯一支援 DC 快速充電模式 (CHAdeMo)，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。
外觀方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型，分離式頭燈組呈現相當肌肉感的面容。車側方面則保留原先的流線線條與斜背車頂線條設計，呈現出 Coupe Like SUV 的風格。車尾雖然維持高聳的臀部線條，後方採新式的迴旋鏢尾燈，同時尾門也透過六角盾設計嶄露備胎的意象，足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。同時，在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。
取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型。
引擎蓋前緣的燈組分別是 LED 日行燈與方向燈，狹長的設計營造出相當侵略性的風格。
車身尺碼為 4,545x1,805x1,685mm，軸距為 2,670mm。
標配雙模式電動全景天窗。
在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。
足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。
LED 導光條式尾燈組。
後保桿造型凸顯跑格氣息。內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台，大量使用黑色搭配銀色飾板，座椅為淺灰色真皮材質，並配備多項功能配備，包含雙前座電動座椅、Head Up Display (HUD) 全彩液晶抬頭顯示器、雙模式電動全景天窗、3D 環景影像輔助系統、雙區恆溫空調...等等，多媒體主機則是採用 Panasonic 9 吋多媒體觸控主機，可支援 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能也展現更多元的擴充性。電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。
內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台設計。
三幅式方向盤造型不變，後方的動能調節撥片為固定式設計。
儀錶板採用傳統的雙圓式類比設計，中央的彩色行車資訊閱讀性算水準之上。
標配 Head Up Display(HUD) 全彩液晶抬頭顯示器。
ADAS 與 HUD 各類開關按鍵集中於儀表板左下方。
Panasonic 9 吋多媒體觸控主機雖然整合度沒有原裝主機優異，但更大的尺寸以及中文化界面相信對於普遍消費者來說是更加親民。
3D 環景影像輔助系統列為標準配備。
雙區獨立恆溫空調為全車系標配。
下方具有 12V、USB 電源。
電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。
附夾緊功能的杯架。
扶手置物空間寬敞。
前座椅發泡棉設定偏軟但適中，腰部以及腿部甚至肩部均有非常足夠的支撐力道，但若有腰靠可以調整相信舒適度會更加分。另外雙前座 8 向電動調整的功能在同價位對手之間也是少見的配置。
雙前座具備加熱功能。
後座無前後滑移的功能，在固定的基準點之下仍保持不錯的膝部與頭部空間。椅背具備 5 段調整機能，加上三顆獨立的頭枕，整體的舒適度算在水準之內。
中船上沒有出風口設計。
12V 電源亦保留下來。
行李廂空間在標準 5 人座之下為 512L，後座 6/4 分離傾倒之後則可以再擴增至 1,159L，實用性完全不用擔心。
障板下方擁有小容積置物空間。動力方面，採用 2.4 升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，並配備有三菱獨家 S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，並整合 4WD 電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制系統、ASC車身動態穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統等四大系統，透過系統精準分配，有效提升四輪抓地力。另外，一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式，在純電模式下的極速可達 135km/h，純電續航力可達 54km，也可隨時切換為油電行駛模式，能源效率亦可達57.1 km/L。
採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，綜效馬力輸出為 187PS。Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。配備方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 搭載 ACC主動車距控制巡航系統、7 SRS 環艙氣囊及完備 e-Assist 智能安全系統，導入智能科技輔助，提供車主安全防護。
提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。開著 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 上路，啟步時擁有純電動車豐沛的扭力感受，油門反應靈敏輕盈，當達到較高速域時則可藉由引擎與馬達所建構的四輪驅動，感受到良好的抓地與循跡性，操控反應受惠於重心向後向下移動而較純燃油版本更為貼地與穩定，引擎馬力輸出值對照市場上其他車款並不算大，但與變速箱的匹配性相當優秀，順踩油門即能達到預期的加速力道，一氣呵成的表現相當線性，NVH 工程表現也帶來更優異的靜謐性與行路質感，很適合國內消費者的駕馭習慣。
一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式。Mitsubishi Eclipse Cross 於 2017 年以承襲品牌過往經典雙門跑車作品 Eclipse 之名重生，有別於傳統的 SUV，介於中型 SUV 與小型 SUV 之間的尺碼、獨樹一格的日系外型設計以及不俗的配備，在市場上難以找到相似的車款。而電動化逐漸成為汽車品牌間的顯學之下，不僅純電動車如雨後春筍般接連推出，介於燃油與純電之間的 PHEV 車款也受到許多消費者的支持，憑藉成熟的技術與流暢的使用體驗，Eclipse Cross PHEV 相信可以獲得想嘗試電動車但不願承受里程焦慮的族群青睞。