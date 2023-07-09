混動日蝕大進擊！　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 取自 e-Evolution 概念車和 Dynamic 2.0 硬派風格造型。

引擎蓋前緣的燈組分別是 LED 日行燈與方向燈，狹長的設計營造出相當侵略性的風格。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 車身尺碼為 4,545x1,805x1,685mm，軸距為 2,670mm。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 標配雙模式電動全景天窗。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 在葉子鈑以及尾門上皆貼有 PHEV 專屬銘牌。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 足踏 18 吋鋁合金雙色輪圈。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 LED 導光條式尾燈組。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 後保桿造型凸顯跑格氣息。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

內裝的維持一貫的簡潔、機能性取向的水平式中控台設計。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 三幅式方向盤造型不變，後方的動能調節撥片為固定式設計。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 儀錶板採用傳統的雙圓式類比設計，中央的彩色行車資訊閱讀性算水準之上。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 標配 Head Up Display(HUD) 全彩液晶抬頭顯示器。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 ADAS 與 HUD 各類開關按鍵集中於儀表板左下方。

Panasonic 9 吋多媒體觸控主機雖然整合度沒有原裝主機優異，但更大的尺寸以及中文化界面相信對於普遍消費者來說是更加親民。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 3D 環景影像輔助系統列為標準配備。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 雙區獨立恆溫空調為全車系標配。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 下方具有 12V、USB 電源。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 電子線傳排檔桿整合強制充電 / 節電、EV模式控制面板，可依駕駛需求及使用狀況迅速切換。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 附夾緊功能的杯架。

扶手置物空間寬敞。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 前座椅發泡棉設定偏軟但適中，腰部以及腿部甚至肩部均有非常足夠的支撐力道，但若有腰靠可以調整相信舒適度會更加分。另外雙前座 8 向電動調整的功能在同價位對手之間也是少見的配置。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 雙前座具備加熱功能。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 後座無前後滑移的功能，在固定的基準點之下仍保持不錯的膝部與頭部空間。椅背具備 5 段調整機能，加上三顆獨立的頭枕，整體的舒適度算在水準之內。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 中船上沒有出風口設計。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 12V 電源亦保留下來。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 行李廂空間在標準 5 人座之下為 512L，後座 6/4 分離傾倒之後則可以再擴增至 1,159L，實用性完全不用擔心。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 障板下方擁有小容積置物空間。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，綜效馬力輸出為 187PS。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕 一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式。