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【油價公告】中油、台塑宣布明(10)日起國內汽油調漲 0.3 元、柴油調漲 0.2 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

台灣中油
台灣中油公司自明 (10) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.3 元及 0.2 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.1 元、95 無鉛汽油每公升 30.6 元、98 無鉛汽油每公升 32.6 元、超級柴油每公升 27.3 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.2 元及 0.8 元。

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台灣中油表示，本週受沙國延長 7 月額外減產計畫至 8 月、俄國擬於 8 月減產原油 50 萬桶/日等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 1.54 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.124 元，國內油價依公式計算漲幅為 1.97%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲 0.5 元及 1.0 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收 0.6 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 0.2 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.2 元及 0.8 元，國內汽、柴油實際每公升各調漲 0.3 元及 0.2 元。

台塑石化

 

 

台塑石油表示，受到美國 6 月製造業採購經理人指數(PMI)回落、沙烏地阿拉伯延長自願性減產措施，以及俄羅斯宣布減少原油出口量等因素影響，促使本週國際油價呈現窄幅波動盤整，週均價高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 7 月 10 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.3 元/公升，柴油批售價格 0.2 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

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