單一 Veloce 車型 Alfa Romeo Tonale 登陸澳洲市場

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Alfa Romeo 宣布 Tonale 車系正式進軍澳洲市場，並僅搭載 PHEV 單一動力。動力表現上，Tonale PHEV 採用的 1.3 升 MultiAir 渦輪增壓四缸引擎可輸出 178hp 最大馬力，並於後軸配置一具可輸出 121hp 的電動馬達，搭配 6 速自排系統綜效馬力達 276hp，官方公布 0-100km/h 加速時間需耗時 6.2 秒，最高極速可達 206km/h，在純電模式最高速度則為 135km/h，綜合油耗表現約為 12.3km/l。而其配備的 15.5kWh 鋰電池，透過 7.4 kW 快速充電器，可在 2.5 個小時內充滿電，EV 模式下擁有最大 53km 的續航力。
配備方面標準配有全自動 LED 矩陣式頭燈、深色水箱護罩、深色隱私玻璃、Brembo 紅色煞車卡鉗、19 吋鑽石切割鋁圈以及亮黑色折疊後視鏡外蓋。
車內方面則提供天窗、加熱和通風前排座椅、加熱方向盤、支援無線 CarPlay 和 Android Auto 手機連結的 10.25 吋多媒體觸控螢幕，以及 14 揚聲器 465 瓦 Harmon Kardon音響系統，同時還有可個人設定的環艙照明與透氣黑色皮革座椅。
安全表現上，提供了前、後後及側面停車雷達、含靜止起步停走功能的主動式巡航控制系統、前方碰撞警示、自動緊急煞車、駕駛人注意力提醒以及含後方交通警示的盲點輔助系統。
Tonale 車系最初提供兩款動力選擇，不過在 2022 年 11 月原廠宣布取消搭載具備 272 匹馬力的 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，僅保留 PHEV 插電式混合動力系統，主要原因在於 Alfa Romeo 希望加速品牌電動化的過程，達成碳中和的目標。