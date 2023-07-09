綜效輸出達 2,300 匹 Koenigsegg Gemera 追加第二款 V8 動力

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Koenigsegg Gemera 最大的特點在於強調擁有標準 4 人座的座艙配置，全車融合航太科技的造車技術，車頭的空力套件採用一體式的進氣壩，顯得霸氣又不失美感，展顯瑞典設計的感受，而頭燈也採用全 LED 序列式，車側也可以看到具有空氣力學的導流孔，穩定車身行駛感受，另外，前後輪距 2.99 公尺創造了更好的空間表現以及行路質感。
車內也配置許多人性化的配備，像是有四個加熱或保冷置杯架、前後座具有多媒體顯示幕，前後座都有無線手機充電配置，而 Apple Car Play 、Wifi 連接、 三區恆溫空調、電動調整座椅都是標配、包括高音質音響系統搭載11 個揚聲器。
動力部分，Koenigsegg Gemera 原僅提供 2.0 升三缸雙渦輪增壓搭配 Hybrid 三電動馬達引擎 (The Tiny Friendly Giant (TFG))，提供 1700hp 最大綜效馬力，扭力則是來到 3,500 Nm，單就三缸引擎動力則是提供 600hp 最大馬力和最大扭力 600Nm，Koenigsegg Gemera 的 0-100km/h 加速僅需 1.9 秒，原廠表示極速可達 400km/h，而在純電模式下極速可以達到 300km, 純電行駛範圍可以到達 50km 。
不過在這次最新消息指出，Gemera 量產版將提供第二套動力系統，採用 Jesko搭載的 5.0 升 V8 引擎，搭配油電系統及 9 速變速箱，綜效馬力可達到 2,300hp 之譜，峰值扭力擁有驚人的 2,750Nm 的表現。
Koenigsegg Gemera 預計在 2025 年開始交車，同時原廠也將提供 Ghost Package 套件供車主選配，將換上加大的後尾翼、增長前下繞流，並導入專屬的空力套件強化其性能扮相，不過選配該套件將取消前行李廂空間。