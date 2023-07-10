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源自 AMG 的動力 Lotus Emira 四缸車型將在 Goodwood Festival of Speed 活動當

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一年一度的 Goodwood Festival of Speed 速度節將在本月展開，而英國跑車廠 Lotus 日前宣布將在該活動上展出全新的 Emira 四缸車型。

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Lotus 末代燃油車款 Emira 將在今年的 Goodwood Festival of Speed 速度節展出四缸動力車型。
Lotus Emira 最早於 2021 年亮相，原定於 2022 年底開始在全球市場推出，不過受到產能限縮因素新車將在 2023 年底才會開始交車。

Emira 採用 Sports Car Architecture 平台架構打造，承襲輕量化、中置後驅、駕駛導向等傳統，採用鋁合金製作車架，外觀線條低扁流線，車頭配置垂直排列式全 LED 燈組，前保險桿與前蓋均加入多處通風口，車頂採用黑色烤漆，車外門把採用隱藏式設計，後葉子板將引擎室散熱進氣孔與鈑金肌理線條融合，足踏 20 吋胎圈組，標準配胎為 Goodyear Eagle F1 Supersport，也可選配為 Michelin Pilot Sport Cup 2，引擎蓋採用透明玻璃設計，LED 尾燈組結合小鴨尾造型，Lotus 字樣以慣有的橫置排列呈現，排氣尾管採用左右雙邊單出設計。尺碼部分，Emira 的車身長寬高為 4,412x1,895x1,225 (mm)，軸距則為 2,575mm。

動力上，Lotus Emira 採用源於 Mercedes-AMG 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，以及既有的 Toyota 3.5 升 V6 機械增壓汽油引擎共 2 款動力選項，前者可發揮出 360 匹最大馬力和 430 牛頓米的峰值扭力，可在 4.3 秒內加速到每小時 96 公里，最高時速可達每小時 290 公里。

Lotus 預計將在Goodwood Festival of Speed 速度節展出Emira，以及 Eletre 和Evija 等車款，同時每天也將展示過去的經典車型以及現代的車型來慶祝品牌成立 75 週年。國內市場方面，總代理 Gama Lotus 在原廠發表時變宣布開放訂車諮詢服務，但目前同樣尚未交車，不過今年已有貿易商搶先引進現車販售，據傳接單售價超過新台幣 500 萬以上。

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