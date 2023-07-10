印度本土製造小型跑旅 Maruti Suzuki Fronx 正式開始出口至海外市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Maruti Suzuki 印度官方宣布全新運動休旅車 Fronx 車系正式從印度出口至海外市場。印度 Maruti Suzuki 首席執行長 Hisashi Takeuchi 表示，全新推出的 Fronx 是品牌其下產品陣容當中最重要的車型之一，我們相信它將增強品牌擴展全球市場的計劃。為了配合印度政府對印度製造的努力，我們致力於引領印度製造的汽車出口至海外市場。在母公司日本 Suzuki汽車的支持下，我們擴大了產品陣容，目前正計畫出口到更多的海外市場。而在印度當地的 Fronx 車主可以放心，他們喜愛的車輛也將成為全球消費者的選擇之一。
Fronx 首度在 2023 年印度汽車博覽會上展出，是一款全新型的休旅車型，具有強勁流暢的雙門轎跑車風格和易於駕駛的緊湊型車身，尺碼來到 3,995mmx1,765mmx1,550mm，軸距為 2,520mm，內部擁有高品質的內飾及寬敞的空間外，更配置 360 全景攝影、抬頭顯示器、無線充電器和後座空調出風口等先進設備。安全配備部分則有斜坡起步輔助、六顆安全氣囊、ESP 電子車身動態穩定等。
動力方面，提供 1.0L DITC 渦輪輕油電動力 (可輸出 73.6kW 最大馬力及 147.6Nm 峰值扭力)、1.2L 純汽油引擎 (可輸出 66kW 最大馬力及 113Nm 峰值扭力)，前者搭配 5 速手排 / 6 速自排，後者則為 5 速手排/ 5 速 AGS 單離合自手排。性能表現上，官方公布 1.0L DITC 渦輪輕油電動力 0-60km/h 加速需耗時 5.3 秒完成。