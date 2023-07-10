日本製空力套件加持 Nissan Serena J IMPUL 馬來西亞登場

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Nissan 於馬來西亞推出 Serena J IMPUL 特仕車型。在外觀上，這款與日本知名改裝廠 Impul 合作的 Nissan Serena J IMPUL 特仕車型是以車系最頂級的 Premium Highway Star 車型為基礎升級，加入專屬的空力套件設計，可以看到車頭與車尾的保險桿均加入相當顯眼的鍍鉻飾條處理，同時尾門右下方還有 IMPUL 專屬徽飾點綴，並搭載 18 吋 IMPUL Millenium 輪圈及 225/40 R18 的 Goodyear Eagle F1 跑胎兼顧視覺與抓地力表現。
車內方面則保持原廠既有的設定，配有 7吋數位彩色行車資訊幕和 9 吋中控觸控螢幕，並且保留 2 + 2 + 3 的7人座椅設定，但這一次搭載的 Nappa 皮革座椅則首次提供酒紅色搭配黑色的雙色設計，在椅背和椅面上方還加入了日本搖滾花園風格的圖紋，頸中上有 IMPUL 的刺繡處理，大幅度提升車內的質感。
動力上保持不變，一就採用2.0L自然進氣引擎搭配電動馬達組成的 S-Hybrid 混合動力系統，引擎本體能夠輸出 148hp 最大馬力，峰值扭力則為 200Nm，再加上電動馬達的 2.5hp + 48Nm作為輔助，可在車輛加速時提供額外的動力，同時為車上搭載的電子配備和先進主動安全系統供電，提升車輛的油耗表現，原廠公布其油耗值為每公升 14.2公里，滿油狀態下其續航里程約為 825 公里。