Toyota Prius PHEV No.005 ---- 造型如此流線，車內視野表現會受影響嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀

Toyota Prius PHEV

× Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV 擋風玻璃角度幾乎與引擎蓋切齊，駕駛需要花較多時間習慣。

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV

透過後視鏡，後方視野範圍其實預料之外得好，駕駛亦可加裝電子後視鏡來加強可視範圍。

Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV