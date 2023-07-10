Toyota Prius PHEV No.005 ---- 造型如此流線，車內視野表現會受影響嗎？

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首先，全新 Toyota Prius PHEV 最搶眼的部位想必就是前方與引擎蓋幾乎切齊的擋風玻璃，視線範圍對於車內的駕駛 (尤其是身形較龐大的人) 來說確實比傳統設計要來得受限一些，當遇到會車、迴轉時需要透過更密集的觀察或者前後來回改變角度來解決，不過相信只要習慣以後，並能抓到車頭最外角的相對位置，對外部環境的掌握度便能增加。
A 柱造型方面，具有一定的厚度及傾斜程度，在轉彎前需要確實擺頭以克服視線死角，前門窗戶也擁有類三角窗的設計，帶來更為明亮的視野；車外後視鏡調整至正常角度後，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。
擋風玻璃角度幾乎與引擎蓋切齊，駕駛需要花較多時間習慣。
前門窗戶擁有類三角窗的設計。
後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大。
接著後方視野表現部分，第五代 Prius PHEV 保留了掀背尾門，後擋風玻璃角度較為傾斜，同時也取消上一代車型特殊的上下雙玻璃配置，不過車內後視鏡面積大小正好與後擋風玻璃的造型切齊，整體視野比想像中來得好上許多，同時再搭配上鉑金版車型標配的 BSM 盲點偵測警示系統和 PVM 環景影像輔助系統，提供 360 度的無死角畫面，對於大部分駕駛而以已經十分足夠，並且容易上手。
受限於車身設計，後車窗面積較小，不過再搭配後視鏡上的 BSM 盲點偵測警示系統就能免去駕駛者的行車壓力。
前一代車型特殊的上下雙玻璃配置被取消。
透過後視鏡，後方視野範圍其實預料之外得好，駕駛亦可加裝電子後視鏡來加強可視範圍。
在油耗表現上，目前 Prius PHEV 多處於市區短途通勤使用，自 6/9 以來加滿油後，使用了將近一個月還尚未需要加油的程度，因此暫時無油耗表現數字可分享。日後添加燃油並完成計算後，將於長測文章中向讀者分享。
鉑金版車型標配有 PVM 環景影像輔助系統，提供 360 度的無死角畫面。