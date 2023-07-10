混動日蝕大進擊！　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 試駕

Toyota Prius PHEV No.005 ---- 造型如此流線，車內視野表現會受影響嗎？

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

全新第五代 Toyota Prius PHEV 自 2022 年 11 月亮相發表後，其顛覆以往的流線外觀就成為市場熱烈討論的焦點之一，而駕駛視野的表現也受到強烈關注，接下來就跟著本站來看看它的實際表現到底如何吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
首先，全新 Toyota Prius PHEV 最搶眼的部位想必就是前方與引擎蓋幾乎切齊的擋風玻璃，視線範圍對於車內的駕駛 (尤其是身形較龐大的人) 來說確實比傳統設計要來得受限一些，當遇到會車、迴轉時需要透過更密集的觀察或者前後來回改變角度來解決，不過相信只要習慣以後，並能抓到車頭最外角的相對位置，對外部環境的掌握度便能增加。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
擋風玻璃角度幾乎與引擎蓋切齊，駕駛需要花較多時間習慣。
A 柱造型方面，具有一定的厚度及傾斜程度，在轉彎前需要確實擺頭以克服視線死角，前門窗戶也擁有類三角窗的設計，帶來更為明亮的視野；車外後視鏡調整至正常角度後，反射的範圍廣度也算大，只要調整好駕駛適當的觀測角度，即擁有相當不錯的視野。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
前門窗戶擁有類三角窗的設計。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
後視鏡面積寬大，反射的範圍廣度也算大。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
受限於車身設計，後車窗面積較小，不過再搭配後視鏡上的 BSM 盲點偵測警示系統就能免去駕駛者的行車壓力。
接著後方視野表現部分，第五代 Prius PHEV 保留了掀背尾門，後擋風玻璃角度較為傾斜，同時也取消上一代車型特殊的上下雙玻璃配置，不過車內後視鏡面積大小正好與後擋風玻璃的造型切齊，整體視野比想像中來得好上許多，同時再搭配上鉑金版車型標配的 BSM 盲點偵測警示系統和 PVM 環景影像輔助系統，提供 360 度的無死角畫面，對於大部分駕駛而以已經十分足夠，並且容易上手。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
前一代車型特殊的上下雙玻璃配置被取消。
透過後視鏡，後方視野範圍其實預料之外得好，駕駛亦可加裝電子後視鏡來加強可視範圍。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
鉑金版車型標配有 PVM 環景影像輔助系統，提供 360 度的無死角畫面。
在油耗表現上，目前 Prius PHEV 多處於市區短途通勤使用，自 6/9 以來加滿油後，使用了將近一個月還尚未需要加油的程度，因此暫時無油耗表現數字可分享。日後添加燃油並完成計算後，將於長測文章中向讀者分享。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV

印度本土製造小型跑旅 Maruti Suzuki Fronx 正式開始出口至海外市場

日本製空力套件加持 Nissan Serena J IMPUL 馬來西亞登場

源自 AMG 的動力 Lotus Emira 四缸車型將在 Goodwood Festival of Speed 活動當

對Tesla有興趣有福了，Tesla電動車免費讓你開還給你錢

我是廣告 請繼續往下閱讀