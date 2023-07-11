軟頂、鍘刀式車門加持 MG Cyberster 內裝首度公開 !

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MG Cyberster 經過多次曝光後，官方終於公開新車內裝近照。MG Cyberster 內裝格局採用標準的雙人跑車架構，中控台上方未有傳統的多媒體觸控螢幕，在駕駛座前方採用一組環繞式的曲面液晶螢幕，方向盤則為雙幅式平底化設計，而全車透過大量的皮質材質來包覆，座椅中央更透過麂皮材質來添增運動感受。至於在中央鞍座部分，可以看到其採用傾斜的設計，整合了電子排檔按鍵和一組直立式的觸控螢幕，再往下則有電動軟篷的開關和杯架。
外型上，MG Cyberster長寬高分別為 4,535mm x 1,913mm x 1,329mm，軸距為 2,690mm，車重為 1,850kg。可電動收折的軟篷車頂採用可大幅降低車重及重心的布料製成，車頭被刻意壓低，營造更流線的樣貌，頭燈以原子能為靈感，尾廂上緣採取鴨尾造型，後方延續了概念車的類英國國旗箭頭式尾燈，表露出的驕傲的英倫血統，鍘刀式車門以微上掀的方式開啟，散發出優雅的氣質。
動力表現上，MG Cyberster 將規劃提供採用單顆電動馬達的低功率車型和雙電動馬達的高輸出車型，其中單電動馬達車型後軸搭載一組永磁同步電動馬達，擁有 314ps及 340ps 兩種輸出設定；至於四輪驅動雙電動馬達車型，則有相當優異的 544ps 性能實力。