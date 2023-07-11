又一款賽道版本 Ford 預告全新 Mustang Dark Horse R 將在 7/27 登場

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Ford Performance 預告全新 Mustang Dark Horse R 將在 7/27 登場。從官方公部的預告圖當中，可以觀察出全新的 Mustang Dark Horse R 的車尾整體造型依維持原廠既有的設定，整體看上去就像量產規格的 Dark Horse，但仔細觀察可以看到新車配有防滾籠，進一步說明本車專屬賽道用的特性。
Mustang Dark Horse R 預計將承襲重新設計後的空力套件，車頭部分將採用更向外延伸的前下擾流，尾廂上則將搭載一組可調式的尾翼，讓車輛在高速時能產生更多的下壓力。四出排氣尾管也不再受限於量產噪音與排放法規，因此口徑將更大，並擁有更澎派的聲浪。其它配備細節還有引擎蓋快拆插銷、拖車鉤和輕量化輪圈等等，展現與 Dark Horse S 不同的面貌。
至於車內部分，則將大量移除量產車的舒適配備，除了將導入符合 FIA 認證的防滾籠之外，還將配備單張駕駛賽車座椅、快拆式的方向盤、滅火器以及專屬的中控台，導入特殊用途的旋鈕和開關。
動力部分則維持 Coyote V8 引擎，不過目前尚未確認整體性能輸出是否會超過 Dark Horse 的 500 匹馬力。底盤方面則將經過原廠工程師針對賽道進行修改，採用更阻尼更硬且高度更低的懸吊系統，並選用 Multimatic DSSV 避震器以及剎車力道更強的卡鉗與碟盤。
市售 Mustagn Dark Horse。