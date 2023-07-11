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英國最便宜電動車? Dacia 宣布 Spring EV 將進軍英國市場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
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7Car 小七車觀點

主攻歐陸市場的汽車品牌 Dacia 日前宣布旗下電動休旅車 Spring EV 將在 2024 年於英國市場推出，預計將成為當地市場最實惠的電動車款。

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Dacia Spring EV 將在 2024 年進軍英國市場。
Dacia Spring EV 首度於 2021 年在歐洲市場販售，自推出以來已經收到超過 120,000 份張訂單，事實證明其受到消費者的歡迎，同時也幫助 Dacia於 2022年在全球銷量同比成長 6.8%。Dacia 還指出，雖然 Spring 最常被作為家庭的第二輛交通工具，但對於 90% 擁有一輛車的家庭來說，它是一周內最主要的交通工具。

根據外媒推測，Spring 正式在英國推出時，它將成為市場上最實惠的電動車。目前其在法國的起價為 17,300 歐元，相當於 14,760 英鎊，雖然預期新車在上市時價格將會略有調漲，但 Spring 仍將低於英國目前最便宜的電動車 smart EQ fortwo (該車起價為 23,320 英鎊) 。

Dacia 英國品牌總監 Luke Broad 表示很期待 Dacia Spring EV 將於 2024 年登陸英國，對於消費者來說絕對值得等待，預期能夠真正填補英國電動車市場的空缺，打造一款高度實用、優質的電動車，同時不必再花費大量的金錢購買一部昂貴的電動車，擁有電動車不再受限於金錢上的現實。因此英國的消費者可以期待一款完全符合他們的出門需求的電動車。

2024 年式的 Dacia Spring EV 預期將維持現有的設計風格，不過外媒推測新年式車型有望導入全新的燈組、輪圈設計和車身顏色選擇，同時將提供最新的內裝配色以及材質，進一步強化車內的質感氛圍。

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