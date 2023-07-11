特立獨行，旗艦房車新境界　全新小改款 Nissan Altima 極致尊爵版 試駕

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本次試駕車款為全新小改款 Nissan Altima 極致尊爵版，建議售價為新臺幣 139.9 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●全新 V-motion 燻黑格柵水箱護罩。
●全新下鉤型陣列式 LED 頭燈，具備光感應、自動水平調整、遠近光自動調整功能。
●全新 19 吋多鋒式鋁合金輪圈 (235/40 R19，普利司通 Turanza T005 輪胎) 。
●風阻係數 0.26 Cd。
●尾燈維持鹵素光源。
●電動天窗。
內裝：
●車室維持既有格局，車門飾板採用更柔軟舒適的材質。
●中控螢幕：原 8 吋升級至 12.3 吋 (支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 維持有線) 。
●數位儀表維持 7 吋。
●手機無線充電座
●Bose Premium 音響系統。
●NASA 零重力紓壓皮質座椅，雙前座電動加熱椅 (駕駛：10 向電調&記憶、副駕：4 向電調) 。
動力：
●維持 2.0 升 VC-Turbo 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配可模擬 8 速手自排的 X-CVT 無段變速箱以及前輪驅動配置。
●最大馬力：239hp/5,600rpm、最大扭力：36.9kgm/4,000rpm、0-100km/h：6.4s。
●平均油耗：13.3km/L。
外觀方面，全新小改款 Nissan Altima 以前瞻性的設計思維打造，換上新世代 V-Motion 燻黑格柵水箱護罩搭配全新品牌識別，以大面積黑化肌理造型展露個性跑格，兩側擁有下勾型陣列式 LED 頭燈，車側在 C 柱具有懸浮式車頂造型，風阻係數為 0.26Cd，車尾採 LED 造型光源燈組，排氣尾管為雙邊單出設定，足踏全新 19 吋多鋒式鋁合金輪圈。車身尺碼為 4,900x1,852x1,444mm，軸距為 2,825mm。
兩側擁有下勾型陣列式 LED 頭燈車頭換上新世代 V-Motion 燻黑格柵水箱護罩搭配全新品牌識別。
下勾型 LED 陣列式頭燈具備光感應、自動水平調整、遠近光自動調整功能。
以鋒利視線勾勒神級跑格。
車身尺碼為 4,900x1,852x1,444mm，軸距為 2,825mm。
標配有電動啟閉玻璃天窗。
車門把手採用鍍鉻處理。
車側在 C 柱具有懸浮式車頂造型。
足踏全新 19 吋多鋒式鋁合金輪圈。
車尾兩側具有醒目的迴力鏢車尾燈。
雙排氣管運動化設計。內裝方面，儀錶台維持滑翔翼對稱造型設計，中船以及門飾板採用質感鋼琴烤漆處理並搭配上深色木紋飾板，奢華而沉穩。同時升級全新 12.3 吋智慧影音多媒體系統，支援原廠中文導航系統及無線 Apple CarPlay 手機連結功能與 Android Auto 手機連結，並導入無線充電座，車室內更配備 9 顆頂級 BOSE 音響系統、ANC 主動式降噪系統，及日產專利 NASA 零重力紓壓座椅附雙前座電動加熱及駕駛座兩組記憶功能。
儀錶台維持滑翔翼對稱造型設計。
方向盤採用 D-Type 平底真皮包覆樣式，兩側設有指扣，後方提供換檔撥片帶來 8 速模擬手自排功能，整體握感舒適。
儀錶板為雙環類比指針，搭配中央 7 吋 MID 旅程電腦顯示，右時速錶內圈保留美規的英哩字樣。
標配自動防眩車內後視鏡。
全新 12.3 吋智慧影音多媒體系統，支援原廠中文導航系統及無線 Apple CarPlay 手機連結功能與 Android Auto 手機連結。
配備 9 顆頂級 BOSE 音響系統。
深色木紋飾板增添不少沉穩氣息。
雙區恆溫空調為標準配備，具有獨立顯示介面，雙前座電熱功能開關整合於此面板中。
導入無線充電座，同時保有一組 12V 電源、Type A 及 C USB 插槽。。
中央鞍座左側為排檔座，下方為電子駐車及 Auto Hold 開關，又設配置 2 組置杯架。中船以及門飾板採用質感鋼琴烤漆處理。
中央扶手掀起後，可見到底層植絨的置物空間，上方的托盤可拆除或調整位置，增添收納便利性。
Altima 採用 NASA Zero-Gravity 零重力體感皮質紓壓座椅，雙前座支援電動調整 (駕駛座 8 向、副駕駛座 4 向)，駕駛座還可進行 2 組記憶及電動腰靠調整，雙前座具備電熱功能，乘坐感受舒適，支撐性相當出色。
受惠於 2,825mm 的軸距，Altima 擁有寬裕的後座縱向空間，頭部空間也足敷使用。
後座中央扶手內部設有 2 組置杯座。
後座乘客享有空調出風口，可調整風向及風量，中船下方配置 USB Type-C 及 USB Type-A 插座各一。
Altima 的行李廂標準置物容積約為 436 公升 (美規數據)，具 6/4 後座椅背傾倒，內部格局平坦，門檻與底板有一定程度的落差。安全科技方面，小改款 Nissan Altima 搭載 ProPILOT 智行安全系統，結合 ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP 交通壅堵輔助系統及 LKA 車道維持系統，一鍵開啟操作，實現 Level 2 半自動輔助駕駛；此外，亦將多項安全科技列為標配，包含 IEB 車輛防追撞緊急煞車系統、PFCW 超視距車輛追撞警示系統、LDP 車道偏移預防系統、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、RR-AEB 後方緊急煞車系統、AVM 360° 環景影像系統、MOD 移動物體偵測系統，並搭載 10 具安全輔助氣囊，打造全方位安全防護網。
搭載 ProPILOT 智行安全系統，其中更享有 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，打造全方位安全防護網。
AVM 360° 環景影像系統讓駕駛可輕鬆掌握將近 5 米的車身。動力方面，維持採用代號 KR20DDET 的 2.0 升 VC-Turbo 直列 4 缸可變壓縮比 (8.0:1~14.0:1) 渦輪增壓汽油引擎，搭載 GT-R 鏡面鋼孔熔射技術、雙燃油噴射系統及雙燃燒循環系統等多項日產技術，於 5,600rpm 時可輸出最大馬力 239hp，於 4,000rpm 時可輸出峰值扭力 36.9kg-m，搭配 X-CVT 無段自動變速系統與前輪驅動，平均油耗為 13.3km/L，能源效率為 4 級。另採用 ZONE BODY 高剛性車體結構、大型環抱式副車架；引擎蓋、羊角、擺臂更選用鋁合金材質，高剛性及輕量化設計有效提升操控穩定性，懸吊部分搭載 Racing Type 單筒式避震器，搭配高強度鏈條式傳動 X-CVT 無段自動變速系統附八速手自排及方向盤換檔撥片。
維持採用代號 KR20DDET 的 2.0 升 VC-Turbo 直列 4 缸可變壓縮比 (8.0:1~14.0:1) 渦輪增壓汽油引擎。
引擎於 5,600rpm 時可輸出最大馬力 239hp，於 4,000rpm 時可輸出峰值扭力 36.9kg-m。
儀錶板可顯示引擎壓縮比，讓駕駛隨時監控行駛數據。
具有遙控預先啟動引擎，在車上鎖後，長按鑰匙第一個按鈕即可將引擎發動，達到夏天快速冷房的效果。將小改款 Nissan Altima 實際開上路，VC-Turbo 引擎 248 匹最大馬力與 38.8kgm 峰值扭力湧現時爆發力十足，壓縮比變換過程平順，以這類中大型房車來說，表現已經傲視群雄。CVT8HT 無段變速系統減少一般傳統變速箱換檔的頓挫感，提供更綿密細緻的加速順暢度，符合日常需求；若駕駛想體現換檔的加速機械感，模擬八速手自排亦可透過換檔撥片實現。底盤剛性優秀，整體懸吊阻尼設定還是偏向舒適，雖然不及歐系車款硬朗，卻較適合多數台灣消費族群的喜好，支撐度與側傾抑制表現都在水準之上。NVH 隔音工程十分優秀，不管在低速或者高速時，輪拱隔音、車門風切聲都能有效抑制。而從車頭傳來的引擎聲浪雖然明顯，但不至於讓車內的人員覺得吵雜，反而能帶給駕駛者與乘客更激情的行路體驗。
在全世界電動車和休旅車的浪潮下，Nissan Altima 乘載著 Cefiro 和 Teana 等品牌旗艦房車精神，以同級車款中少見的強大性能走出自己獨到的路線，重新定義旗艦房車新境界，本次小改款除了擁有更具跑格化外型，更針對內裝配備進行大幅度革新，大幅提升用車人日常生活舒適性，相信能持續吸引熱愛中大型房車的族群入主。