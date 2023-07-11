汽油車 & 輕油電，小七怎麼選！！

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在這個環保意識抬頭的年代，全球汽車產業面臨前所未有的油電交鋒局面，而身處其中的消費者要如何選購車輛便成為一大難題。一般來說，若是較為經濟取向的傳統燃油車，通常是採取小排氣量的渦輪增壓汽油引擎，藉此達到省稅、省油的目的。但也因為如此，往往有動力不足 (特別是在起步時) 的感覺，碰上炎熱夏季開空調的時候，更會顯得有些力不從心，而在爬坡和高速等需要維持高轉速的路段時，油耗表現也不見得比某些大排氣量汽油引擎來得漂亮。
小排氣量內燃機雖擁有低稅金、低油耗等優勢，但面對多變複雜的交通狀況，仍難以將傳統燃油車的缺陷根除，成為汽車市場「治標不治本」的最佳範例之一。而輕油電系統的出現，猶如神隊友般助攻，幫忙分擔引擎工作量，提供車載電器足夠的電能，並藉由煞車動能回收系統 (Kinetic Energy Recovery System :KERS) 將行駛中產生的多餘能量回收至鋰電池中，在車輛起步時提高引擎助力減輕高油耗負擔及改善低速扭力不足的頓挫感，同時更擁有卓越的平均油耗表現，達到節能減碳的效果。
如今 YouBike 微笑單車推出 2.0E 電輔車，讓民眾騎起來更加省力；而即將上市的 NISSAN X-TRAIL 輕油電也是依循相同的概念思維，讓你開起來更加省油！
NISSAN X-TRAIL 所搭載的輕油電技術與車輛本身 12V 電源相互搭配，無須轉換電壓，並整合發電機與啟動馬達。
NISSAN X-TRAIL 輕油電系統架構簡單、妥善率佳，同時還不再擔心後續高額電系保修費用。
透過電動馬達提供額外的動力輸出，起步時更加有力並且提高加速性能；加速時供電給馬達，有效降低油耗，繳出同級最佳的 16 KM/L 的平均油耗表現。將上述優勢彙整起來，搭載輕油電動力系統車款是目前最佳的能源解決方案，而裕隆日產為了要提供臺灣消費者們多元環保潔淨的駕馭選擇，選擇推出 NISSAN X-TRAIL 輕油電休旅，將 NISSAN 品牌引以為傲的 VC-TURBO 可變壓縮比引擎結合上輕油電動力系統，樹立同級最佳油耗和動力嶄新里程碑。
VC-TURBO 可變壓縮比引擎，榮獲 2022 年 WardsAuto 十大最佳引擎與動力系統大獎，可依照行駛狀況，智慧調整引擎壓縮比，加速時使用低壓縮比創造大馬力輸出，巡航時使用高壓縮比創造最佳油耗。
即日起至 7 月 31 日止，裕隆日產啟動 NISSAN X-TRAIL 輕油電《領航家》限時招募活動，活動期間至全國 NISSAN 展示中心或線上付費 1,000 元，享 6 大尊榮禮遇，總價值高達 60,000 元！