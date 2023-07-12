最大馬力突破 600 匹 Hyundai Ioniq 5 N 實車首度亮相

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Hyundai 旗下 N 性能子品牌首款高性能純電車型 IONIQ 5 N 正式亮相。在外觀部分，IONIQ 5 N 擁有更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣壩的方式來提升性能韻味，同時透過紅色的線條點綴，同時前下擾流延伸至車頭兩側與前葉子板輪拱銜接能帶來更好的下壓力，並展現出十足的賽道化風格。車側部分則可以看到尺碼更大的胎圈，同時加入寬厚的側裙，並同樣搭配紅色元素點綴。車尾方面則可以看到後葉子板的寬體效果，同時後保桿也進行優化升級，導入黑色飾板並延伸至後尾燈，底部則配有空氣氛流器和直立式的霧燈設計。
進入車內，整體佈局與現行販售的標準車型差異不大，不過在儀表板、多媒體觸控螢幕、座椅等細節之處增加了不少的 N 性能化招牌徽識及專屬介面。最大的不同之處在於方向盤採用專屬樣式，同時擁有駕駛模式的按鍵設定。另外駕駛人可以透過方向盤後方的兩個撥桿來實現虛擬換擋，並擁有類似於 i30 N 那樣的換擋震動感。而駕駛人耳邊還會傳來與燃油車相似的排氣轟鳴聲，以及拉高轉速時所帶來的悅耳聲音。當然，車主也可以準備自己錄製好的聲浪供車輛使用。
動力方面，IONIQ 5 N 將會搭載雙電動馬達系統，綜效輸出將會達到600匹最大馬力，同時具備可由按鍵開啟的 Virtual Grin Shift (VGN) 模式，可模擬雙離合變速箱的換擋，N Sound Plus系統還會模擬引擎的聲浪，並提供甩尾模式的選擇。