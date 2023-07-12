Stellantis 集團發表全新 STLA Medium 中型電動車平台

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Stellantis 集團日前正式推出了以 400V 架構打造而成的全新 STLA Medium 電動化模組平台。根據 Stellantis 集團表示，STLA Medium 平台是專為中型電動車款所設計，擁有高度的靈活性，可適用於集團旗下多個汽車品牌的乘用車、跨界車和 SUV 等車型。同時預計將在今年起於全球市場的工廠開始部署 STLA Medium 純電動中型車平台的生產計劃，粗估每年可提供高達 200 萬的產能。
STLA Medium 電動化模組平台可適用於集團旗下多個汽車品牌的乘用車、跨界車和 SUV 等車型。SSTLA Medium 平台經過 WLTP 測試規範之下，若選配搭載高性能模組系統，車輛在滿電情況下其續航里程可超過 700 公里；若配備標準模組，在滿電下續航里程也擁有超過 500 公里的表現。該平台採用400V 架構打造而成，車主可在 27 分鐘內將電池從 20% 充至 80%，充電速率為每分鐘 2.4kWh。
而以 STLA Medium 平台所生產的車款將將搭載前輪驅動或者四輪驅動，透過在車輛後部增加一組電動馬達系統即可實現四輪驅動，動力上整體的功率輸出範圍約落在 160kW 至 285kW 之間。
Stellantis 集團首度於 2021 年發布電氣化戰略規劃，其中 STLA Medium 平台是集團開發四款純電動車平台之一。Stellantis 集團預計到 2030 年，在歐洲市場所售出的所有乘用車均為純電動車款，在美國售出的乘用車及輕型卡車中則至少有 50% 為純電動車。預計到 2030 年能夠降低自 2021 年以來一半的二氧化碳排放量，並於 2038 年實現碳中和目標。