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復古外觀、手排變速箱 Aston Martin Valour 限量登場

7Car 小七車觀點

為了慶祝品牌成立 110 周年，英國跑車廠 Aston Martin 近日推出了一款名為 Valour 的新型 V12 跑車，其將在全球市場限量 110 輛，擁有復古設計外觀風格和手排變速箱，官方指出該車代表的是一個時代的終結車款。

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英國跑車廠 Aston Martin 慶祝品牌成立 110 周年，推出一款具有復古風格的限量超跑 Valor。
與 2020 年限量的 Aston Martin Victor一樣，Valor 外觀上也融合 1970 年代和 1980 年代最具代表性的 V8 Vantage為靈感設計，完美地融合了新舊元素，車頭保有馬蹄形通風口以及蚌殼式引擎蓋設計，同時圓形頭燈的設計也為 Valor 帶來復古的感受。

車尾部分則以水平式的 LED 尾燈搭配整合式的尾翼增強復古的氣息，而專屬的 21  吋輕量化鍛造鋁圈採用蜂巢狀設計，並搭配全新的 Michelin Pilot Sport S 5 輪胎（前輪 275/35，後輪325/30）。原廠提供 21 種標準外觀顏色供車主選擇，當然也可以透過 Aston Martin Q 部門提供的調色板，找到屬於自身最喜愛的獨特顏色。

內裝方面同樣豪華，Aston Martin 設計師採用了經典的羊毛材質鋪陳，並搭配碳纖維飾板和輕量化座椅，同時手排的排檔桿也採用圓形的木質來點綴呼應復古車的本質。

動力表現上，Valour 所搭載的 V12 引擎採用前置雙渦輪增壓 5.2 升動力，可以產生 705 匹為大馬力及 753 牛頓米峰值扭力，搭配前面所提到客製化 6 速手排變速箱椅及機械式限滑差速器。除此之外，Valor 還具有專屬調校的前後懸吊系統，可提高扭轉和橫向剛度，同時採用碳陶瓷碟盤。Valor 預計於 2023 年第三季在 Aston Martin總部開始生產，首批新車最快可於今年底開始交車。

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