運動舒適兼顧 油電新選擇　第 11 代 Honda Civic e:HEV 試駕

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本次試駕車款為第 11 代 Honda Civic e:HEV，建議售價為新臺幣 139.9 萬元起。新在哪裡？
外觀：
●Sports Accessory Concept 運動化概念空力套件。
●車頭線條低扁。
●Fastback 斜背造型、小鴨尾設計。
●MM 思想(車室空間極大化、機械空間極小化)，最大程度地增加了內裝空間，同時又最小化機械部件所需的空間。
內裝：
●蜂巢狀隱藏式冷氣出風口貫穿整個儀表控台，呼應外觀水箱護罩。
●按鍵式排檔。
●搭載 10.2 吋數位液晶儀表板、9 吋觸控懸浮式主機、無線 Apple CarPlay 等配備。
●配有 Walk-Away Auto Lock 離開自動上鎖。
●跑車化設計上掀外滑式全景式天窗。
●駕駛座 8 向、乘客座 4 向電動座椅調整。
●配備 12 支 BOSE 音響。
動力：
●全新開發 2.0 升直列 4 汽缸 Atkinson 循環 DOHC i-VTEC 缸內直噴引擎為本體雙電動馬達及 PCU 電力控制單元，熱效率高達 41%。
●綜效輸出 184 匹、扭力 32.1 公斤米。
●0~100 7.8 秒。
●駕駛模式，NORMAL、ECO、SPORT。
●油耗：市區 27.9km/L、高速 21.74km/L、平均 23.7km/L。
外觀方面，第 11 代 Honda Civic e:HEV 以動感的 5 門 Fastback 造型為基礎並加大車格，車長 4,550mm、車寬 1,800mm、車高 1,415mm與軸距 2,735mm，透過降低引擎蓋邊緣與葉子板高度，並採用低窗緣大面積玻璃創造開闊視野。全新一體式蜂巢水箱護罩，融合銳利的 LED 星鑽頭燈組，搭配與具備擾流功能的尾廂降低下沖氣流，實現高效率的空氣力學性能，更採用 18 吋聲學共振減噪輪圈與 235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4S 大尺吋低扁平比操控取向輪胎。
銳利的 LED 星鑽頭燈組。
全新一體式蜂巢水箱護罩。
肌理線條遍佈引擎蓋。
車長 4,550mm、車寬 1,800mm、車高 1,415mm與軸距 2,735mm。
足踏 18 吋聲學共振減噪輪圈與 235/40 R18 Michelin Pilot Sport 4S 大尺吋低扁平比操控取向輪胎。
尾燈造型也與房車相當不同，在行李廂蓋中央設有橫置式燈具相連。
擁有鯊魚鰭造型天線，運動感十足。
經典的快背線條。內裝方面，延續以人為本「MM思想-人性空間最大化、機械空間最小化」設計理念，加長加寬乘坐空間與行李廂容積。以日製歐規高科技質感為訴求，蜂巢狀隱藏式冷氣出風口貫穿整個儀表控台，呼應外觀水箱護罩，另搭載 10.2 吋數位液晶儀表板、9 吋觸控懸浮式主機、無線 Apple CarPlay、BOSE Centerpoint 高傳真環繞音響附 12 支揚聲器等配備；此外配有 Walk-Away Auto Lock 離開自動上鎖、跑車化設計上掀外滑式全景式天窗、駕駛座 8 向、乘客座 4 向電動座椅調整等舒適科技配備。
承襲 Honda 著名的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化) 開發，中控台以水平線條鋪陳，整體相當平整。
三輻式方向盤後方具換檔撥片，握感優異。
搭載 10.2 吋數位液晶儀表板，將資訊清楚顯示給駕駛。
中央擁有 9 吋觸控懸浮式主機。
下方則有 2 個 Type-A、1 個 12V 電源口以及手機無線充電盤。
採用 SBW 按鍵式電傳換擋，下方整合 Drive Mode 駕駛模式切換、電子手煞車以及 Brake Hold 自動煞車維持系統。
標配有 BOSE Centerpoint 高傳真環繞音響附 12 支揚聲器。
標配大面積的電動全景天窗。
前排駕駛坐姿優異，提供優秀支撐性及包覆性；具駕駛座 8 向、乘客座 4 向電動座椅調整。
雖然有斜背外觀，後排頭部空間依然優異。
中船上設有空調出風口以及兩個 Type-A 充電口。
受惠於掀背大開口設計，放置大型物品更加容易，並可做 6/4 分離傾倒，擁有 404L 容積空間。在主動安全方面，全新一代 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統，以 100 度超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，能同時監看三個車道、偵測對向來車、夜間行人、自行車及摩托車，更能將前方車道狀態動態顯示彎道、摩托車、大貨車視覺圖像於 10.2 吋彩色液晶儀表，並整合CMBS 碰撞緩解煞車系統、RDM 道路偏移抑制系統、ACC 全速域主動式車距調節定速巡航系統附 LSF 低速自動跟車功能、LKAS 車道維持輔助系統、LCDN 前車駛離提醒系統等多項安全便利功能，另配備前後共 8 具超音波感知器之 PSS 停車偵測雷達、三模式倒車攝影機、BSI 盲點偵測系統，全面守護駕乘者安全。在被動安全部份，採用最新進化的 Inner Frame 工法，實現具有高剛性的新世代輕量化車體結構，搭載 11 具 SRS 輔助氣囊、PUH 行人安全防護引擎蓋、雙前座及左右後座三點式 ELR 自動預縮安全帶、全座位安全帶未繫提示等安全配備。
全車標配 11 顆 SRS 安全氣囊。動力方面，搭載全新開發的 2.0L 直列 4 汽缸 Atkinson 循環 DOHC i-VTEC 缸內直噴引擎，以13.9高壓縮比、41% 熱效率，搭配雙電動馬達及 PCU(Power Control Unit) 電力控制單元，另在結合上 IPU (Intelligent Power Unit) 智慧型動力控制單元，搭載次世代鋰電池，具備 1.05kWh 電力容量，成就電動化車款才有的瞬間反應，可產生 184PS@5,000~6,000rpm 最大馬力及 32.1kg-m@0~2,000rpm 峰值扭力，官方 0～100 km/h 加速成績為 7.8 秒，能源局平均油耗測試則繳出 23.7 km/L 的成績，能源效率達 1 級。
第 11 代 Honda Civic e:HEV 搭載全新開發的 2.0L 直列 4 汽缸 Atkinson 循環 DOHC i-VTEC 缸內直噴引擎，以13.9高壓縮比、41% 熱效率，搭配雙電動馬達及 PCU(Power Control Unit) 電力控制單元，另在結合上 IPU (Intelligent Power Unit) 智慧型動力控制單元，搭載次世代鋰電池，具備 1.05kWh 電力容量。
擁有 184PS@5,000~6,000rpm 最大馬力及 32.1kg-m@0~2,000rpm 峰值扭力。
除日常行駛的 Normal 及 Econ 模式外，Sport 模式針對高速巡航，實現高功率輸出、轉向更紮實特性。開著第十一代 Honda Civic e:HEV 上路，車輛透過燃油引擎的絕佳效率，在高速巡航時擁有輕快穩定與再加速性能，更以紮實底盤、低重心設定實現絕佳高速穩定性與精準操控性。除日常行駛的 Normal 及 Econ 模式外，Sport 模式針對高速巡航，實現高功率輸出、轉向更紮實特性，並會透過 BOSE Centerpoint 高傳真環繞音響播送出熱血沸騰的引擎運轉聲浪，達成高亢激昂的操控振奮感。加長軸距、加寬輪距、降低重心全面進化之懸吊優化設定，確保兼具乘坐舒適、市區駕駛靈活、連續彎路精準操控與高速公路穩定巡航。NVH 工程表現也帶來更優異的靜謐性與行路質感，很適合國內消費者的駕馭習慣。
Honda Civic 問世 50 年，行銷全球 170 國，累積銷售超過 2,750 萬台，可說是 Honda 品牌最成功的車款之一。而全新 Civic e:HEV以人車一體為核心價值，融合次世代 e:HEV 及 2.0L 直噴引擎的嶄新配置實現「Honda DNA」駕馭樂趣，相信在上市後能夠吸引許多富有本田魂的臺灣消費者購買。