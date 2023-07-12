證交所推一站式資訊平台！重大訊息明年新增英文版

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證交所新聞稿指出，台灣資本市場展現基本面韌性、高殖利率，以及完整資通訊科技產業上下游供應鏈等優勢，近期搭上人工智慧熱潮，加上美國聯準會升息腳步接近終點，吸引外國專業投資機構資金大舉回流台股，帶動加權指數走揚。
證交所統計至6月30日為止，外資總持有股票市值已從去年10月下旬約新台幣15.3兆元，回升至21.67兆元，占全體上市股票市值約40.86%。
證交所說明，設立投資資訊中心網站主因，在於以往赴海外進行引資活動時，外資機構投資人多次反映，希望能更有效率蒐集與投資相關資訊、整合證交所各網站的重要內容、多種檔案格式、圖表輸出及提供中英文格式一致的資料。
證交所表示，投資資訊中心網站主要有3大亮點，包括提供對投資人投資決策有用資訊的一站式服務、提供圖像化視覺化分析報表、多種檔案格式輸出。
在網站一站式服務方面，內容包含大盤指數、三大法人、融資融券、借券、鉅額、近期重大訊息、近期發布財報與法人說明會等整體市場訊息，以及買賣超、融資融券與成交等交易排行。
另有單一公司的基本資料、交易參考資訊、三大法人、融資融券、外資及陸資持股統計、配股配息、重大訊息、財報、法說會與財務比率，以及證交所新聞、公文公告、行事曆及重要連結等市場公告與服務。
投資資訊中心網站也提供圖像化視覺化分析報表，使數據類資訊一目瞭然。包括整體市場與上市公司各項數據類資訊，均以圖像化視覺化分析報表，提供投資人圖像化資訊以利比較分析。藉由圖表呈現，提供直覺式的趨勢分析判斷，節省投資決策所需資料處理時間。
此外，投資資訊中心網站提供多種檔案格式輸出，有利使用者將資料加工利用。數據類報表均提供圖片、表格等不同格式的資料輸出；針對整頁內容，可轉出PDF檔，以報告方式呈現，以利投資人研究分析使用。
展望未來，證交所將廣納投資人的建議，持續完善網站的功能與內容，提供更多元資訊，以提升證交所服務，並鼓勵更多國際資金來台投資，進一步推動台灣金融市場與經濟發展。（編輯：張良知）1120712