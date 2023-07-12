Peugeot e-2008 No.008 ---- 車載系統使用感受

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搭載的多媒體系統為 7 吋型式，未導入海外市場高規 10 吋螢幕。Peugeot e-2008 GT Pack 所搭載的多媒體系統為 7 吋型式，整合 PEUGEOT Mirror Screen® 鏡射系統且具備 Apple CarPlay / Android Auto，未導入海外市場高規 10 吋的設定使視覺感受有些不夠大器，然而因其位置距駕駛者稍遠，帶來些許使用不便，另外介面設計亦有些平實，反應速度則屬中上，但其具備繁體中文語系對國人來說仍相對友善，層次分明的選單邏輯亦為亮點。
支援手機藍牙連接，並提供獨立操作介面。
透過連接 USB 線，即可啟用 Apple CarPlay / Android Auto，補足缺少原廠導航功能的遺憾。
音效設定可依據車內使用者喜好做變更。
可顯示內建的照片或訊息 App。在車載系統中，亦整合了空調系統、駕駛功能及車輛設定等頁面，其中空調可透過此介面做恆溫空調溫度、風向及風速的調整，駕駛功能設定頁面中可調整 TCS 循跡控制、胎壓偵測、駐車雷達等配備的開關，至於車輛設定頁面則細分為駐車、照明、舒適及安全共 4 大主題，介面顯示清晰易懂，甚至許多項目旁出現 ⓘ 圖案來查看動畫形式的功能解說。
空調可透過此介面做恆溫空調溫度、風向及風速的調整。
車輛設定頁面細分為駐車、照明、舒適及安全共 4 大主題。
駐車可控制電折後視鏡和倒檔後雨刷連動。
燈光可控制各項照明系統。
車室氣氛燈具備 8 種色調，亮度亦可調整，夜間行駛堪稱加分配備。
豐富的 ADAS 機能自然是標準配備，但可進階自訂調整的項目不算多元，另外其操作方式與多數品牌並不雷同，初次使用需先熟悉一番。
駕駛功能設定頁面中可調整 TCS 循跡控制、胎壓偵測、駐車雷達等配備的開關。
標配有 Visiopark 多模式自動切換駐車鏡頭，並可手動選擇視角；畫質一般，使用上不算明顯加分。。整體而言，Peugeot e-2008 的車載系統雖無絢麗畫面呈現，亦未具備原廠導航功能，螢幕尺寸在當今車壇中也不算特別大，但其提供的功能、穩定性與流暢性仍可滿足普遍國人日常用車需求。本週使用情形方面，3008 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步、公務往返與載家人等用途，行駛路段以台北市區內為主，相關心得將於日後持續彙報。