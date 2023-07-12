Peugeot e-2008 No.008 ---- 車載系統使用感受

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Peugeot e-2008 搭載的多媒體系統為 7 吋型式，未導入海外市場高規 10 吋螢幕。

Peugeot e-2008 支援手機藍牙連接，並提供獨立操作介面。

Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 透過連接 USB 線，即可啟用 Apple CarPlay / Android Auto，補足缺少原廠導航功能的遺憾。

Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 音效設定可依據車內使用者喜好做變更。

Peugeot e-2008 可顯示內建的照片或訊息 App。

空調可透過此介面做恆溫空調溫度、風向及風速的調整。

Peugeot e-2008 車輛設定頁面細分為駐車、照明、舒適及安全共 4 大主題。

Peugeot e-2008 駐車可控制電折後視鏡和倒檔後雨刷連動。

Peugeot e-2008 燈光可控制各項照明系統。

Peugeot e-2008 Peugeot e-2008 車室氣氛燈具備 8 種色調，亮度亦可調整，夜間行駛堪稱加分配備。

豐富的 ADAS 機能自然是標準配備，但可進階自訂調整的項目不算多元，另外其操作方式與多數品牌並不雷同，初次使用需先熟悉一番。

Peugeot e-2008 駕駛功能設定頁面中可調整 TCS 循跡控制、胎壓偵測、駐車雷達等配備的開關。