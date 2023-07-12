豪華智能科技大升級　2024 年式 BMW 430i Gran Coupé M Sport 實拍

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本次實拍車輛為 2024 年式 BMW 430i Gran Coupé M Sport，建議售價為新臺幣 312 萬元起。2024 年式 BMW 430i Gran Coupé 並無針對外觀進行更動，依舊承襲前衛的 3D 雙腎型水箱護罩、流線銳利的 LED 頭燈、俐落刻劃的引擎蓋線條、立體 L型 LED 尾燈。四門設計則注入日常實用性，黑色高光澤 Air Breather 車側導流氣孔造型飾條設計，搭配新世代設計語彙的平整化車門把手，從B柱一路下傾的車身流線，呈現出優雅卻不失動感的獨特輪廓。
2024 年式 BMW 430i Gran Coupé 並無針對外觀進行更動。
3D 雙腎型水箱護罩。
流線銳利的 LED 頭燈。
BMW 430i Gran Coupé M Sport 車身尺碼為 4,768x1,852x1,383mm，軸距為 2,851mm。
標準配置電動玻璃天窗。
無窗框設計是 4-Series Gran Coupé 著名特色之一，搭配新世代設計語彙的平整化車門把手。該車更選配了黑色高光澤 ($0)，凸顯運動個性。
黑色高光澤 Air Breather 車側導流氣孔造型飾條設計。
M Y 輻式 859M 型輪圈搭配 M 版煞車卡鉗。
車尾廂上擁有低調的鴨尾。
立體 LED 尾燈勾勒出的 L 型心跳光影。2024 年式 BMW 4-Series 全車系打造全面進化的豪華座艙布局，並導入多項科技配備，包含極具未來感的懸浮式曲面螢幕 (12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕) 搭載全新 BMW iDrive 8.0 使用者介面，在使用上更加直覺並提供專屬個性化與客製化設定，結合全新世代的 BMW 智慧語音助理 2.0，標配智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、BMW 手機數位鑰匙，即使車輛鑰匙沒有隨身攜帶的情況下也能輕鬆解鎖並啟動車輛，並同步導入手機無線充電裝置及無線智慧型手機整合系統 (含Apple CarPlay與Android Auto)。全車系自 420i M Sport 以上車型全面標配 M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、深色鋁質格紋飾板、Sensatec 皮質細緻包覆儀錶檯、Sensatec 透氣皮質的雙前座跑車座椅含電動腰靠與駕駛座記憶功能；430i M Sport 車型更追加 Vernasca 真皮內裝、電動玻璃天窗、具備 16 具揚聲器且最大總輸出達 464 瓦的 harmon/Kardon 高傳真音響系統與駕駛座腰部寬度調整。除此之外，BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技將車況抬頭顯示器、360 度環景輔助、遠端 3D 監控系統以及自動倒車系統全數列為全車系標準配備，同時具備主動車距定速控制系統、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助等。
2024 年式 BMW 4-Series 全車系享有全面進化的豪華質感科技座艙。
430i M Sport 車型更追加 Vernasca 真皮內裝並配有雙前座跑車座椅。
12.3 吋虛擬數位儀錶為駕駛打造個人化感官體驗。
車況抬頭顯示器列為標準配備。
搭載全新 BMW iDrive 8.0 使用者介面，充滿現代美感的圖像式設計使介面在使用上更加直覺並提供專屬個性化與客製化設定。
同步導入無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 與 Android Auto)，提供便利從容的用車生活。
搭載強大且全面的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
360 度環景輔助以及自動倒車系統全數列為全車系標準配備。
深色鋁質格紋飾板搭配環艙氣氛燈組凸顯整體內裝質感。
升級導入手機無線充電裝置。
搭載全新世代的撥桿式排檔座設計。動力方面，430i M Sport 車型皆搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎及 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變和 Double-VANOS 雙可變汽門正時等技術，擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h最快僅需 5.9 秒。
搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎及 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱。
擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h 最快僅需 5.9 秒。
享有多種駕馭模式，駕駛可根據不同路況及需求作客製化調整。BMW 自 2011 年起推出 Gran Coupé 車系四門跑車作品，成功揉和了豪華房車車以及跑車的元素，將原本的市場級距更加細化，獨樹一格的產品定位鎖定喜好不隨波逐流的品味人士，而新年式車型有著更先進的配備誘因，相信可憑藉全新面孔之姿，站穩其同級地位。